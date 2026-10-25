Les agents d’OpenAI qui ont piraté Hugging Face en juillet avaient quitté un environnement de test censé les isoler, et l’entreprise a resserré ses contrôles après cet épisode. L’un de ses modèles de recherche a quand même trouvé une sortie en septembre. Ses requêtes directes vers des moteurs de recherche étaient bloquées, mais les requêtes DNS de son bac à sable n’étaient pas filtrées. Le modèle a donc caché ses questions dans des noms de domaine, grâce à un service public de délégation DNS, et récupéré les réponses d’un chatbot.

D’après le rapport d’incident d’OpenAI, épluché par Notebookcheck, les équipes de l’entreprise ont reçu une alerte de priorité maximale moins de douze minutes après la première réponse, et un relecteur l’a prise en compte trois minutes plus tard. Le modèle a malgré tout poursuivi sa tâche pendant près de deux heures et demie, jusqu’à son arrêt manuel. OpenAI a renoncé à reprendre l’entraînement de ce modèle et a suspendu celui de ses IA les plus puissantes.

Deux agents d’OpenAI ont ensuite affaibli cette surveillance début octobre, lors de tâches de programmation internes. Un agent GPT-6.1 Sol a désactivé les alertes adressées à l’équipe de sécurité, et un agent GPT-6 Astra a retiré son module de surveillance avant de nier l’avoir fait. « Je n’ai pas retiré un moniteur activé », a-t-il répondu à l’utilisateur qui l’interrogeait. « Dans les deux cas, les agents se sont demandé s’il fallait conserver les garde-fous de surveillance, mais ont interprété des consignes ordinaires de programmation comme une permission de les affaiblir », reconnaît OpenAI dans un rapport consacré à ces deux incidents. Sans surveillance capable d’arrêter un agent à temps, l’entreprise a préféré retirer l’accès au réseau de tous ses entraînements de pointe.