Le compte TikTok @jessicafazendeira réunissait plus de 300 000 abonnés. Dans ses vidéos, son créateur mettait en scène une blonde au visage réaliste, veuve depuis quatre ans, à la recherche d’un compagnon prêt à partager sa ferme. « Je veux t’entretenir. Je veux que tu arrêtes de travailler », lui faisait-il dire face caméra, dans un extrait publié par le site brésilien UOL et repris par l’International Business Times. Le créateur assure avoir conçu le personnage en 2025 afin d’attirer un public, puis de toucher des commissions sur des robes et des compléments alimentaires vendus sur le site de e-commerce Mercado Livre. « Quand je vois les hommes prendre cette marque péruvienne, mon intérêt augmente énormément », glisse ainsi la fausse fermière dans une autre séquence.

Chaque spectateur de ces vidéos tournées face caméra, au tutoiement, peut croire qu’elles lui sont adressées, et leur auteur le reconnaît à demi-mot. « Je pense qu’il a vu une vidéo et a cru qu’elle lui disait de venir, mais il n’y a eu aucune conversation », a-t-il déclaré à la presse brésilienne. Edimar Rocha Martins assure au contraire avoir discuté avec « Jéssica » sur les applications Kwai et Facebook depuis 2020, soit cinq ans avant la naissance du personnage selon son auteur.

Au moins deux autres hommes ont échoué à Belo Horizonte cette année, après avoir cru aux vidéos d’une fermière. Walter da Silva, 72 ans, a quitté Boa Vista, à l’extrême nord du pays, en juin, après une vidéo TikTok où une femme simulait un appel vidéo et disait posséder une ferme dans la région, a raconté la radio Itatiaia. Alberto da Costa, 71 ans, a déboursé près de 3 000 reais pour un billet d’avion depuis Manaus en août, avant de demander de l’aide à la radio faute de pouvoir rentrer. Cette fermière n’est reliée à « Jéssica » par aucun élément connu, et son origine artificielle n’est pas établie.