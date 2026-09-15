Évidemment, comme la finalité de l'escroquerie est l'argent, c'est le signal d'alerte majeur à prendre en compte. Toute relation virtuelle où l'argent arrive sur la table est ainsi suspecte. Il est dans ce cas très fortement conseillé de ne jamais transmettre d'argent (sous quelque forme que ce soit) ou des données bancaires ou d'identité. Il est par ailleurs préconisé de rester sur la plateforme, et de ne pas basculer en privé sur une application de messagerie comme WhatsApp.

Enfin, si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie sentimentale, coupez tout de suite le contact. Derrière, le premier réflexe doit être de contacter votre banque pour l'informer de la situation, puis ensuite de signaler le profil et enfin de déposer une plainte, en ligne ou au commissariat.