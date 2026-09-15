Il existe des bonnes pratiques pour éviter de se faire escroquer par un brouteur. Des bonnes pratiques que rappelle le ministère de l'Économie.
On entend régulièrement parler des histoires d'escroc en ligne, qui se font passer pour des personnes qu'ils ne sont pas, afin d'escroquer des personnes fragiles. Ces fameux « brouteurs » deviennent ainsi à force un vrai problème, surtout qu'ils opèrent en grande majorité de l'étranger. Alors, pour mieux aider ceux qui sont vulnérables, le ministère de l'Économie rappelle des conseils utiles.
L'urgence, le refus des appels vidéos… autant de signes que l'on fait potentiellement face à un brouteur
Même si les escrocs raffinent leurs techniques, il existe un certain nombre d'indices que la personne avec qui vous discutez en ligne n'est pas claire. Voici les cinq signes majeurs, listés par le ministère de l'Économie, qui indiquent que vous faites potentiellement face à un brouteur :
- Il affiche des sentiments extrêmement rapidement (au bout de quelques jours), et parle tout de suite de vie en commun ;
- Il parle d'un événement tragique qui viendrait de lui arriver (agression, décès, maladie, perte de care bancaire) ;
- Il refuse les appels vidéos, avec toujours une bonne raison à la clé ;
- Il affiche un profil trop parfait, que ce soit au niveau physique ou du statut social ;
- Enfin, évidemment, il demande de l'argent !
L'argent, le signal d'alerte majeur
Évidemment, comme la finalité de l'escroquerie est l'argent, c'est le signal d'alerte majeur à prendre en compte. Toute relation virtuelle où l'argent arrive sur la table est ainsi suspecte. Il est dans ce cas très fortement conseillé de ne jamais transmettre d'argent (sous quelque forme que ce soit) ou des données bancaires ou d'identité. Il est par ailleurs préconisé de rester sur la plateforme, et de ne pas basculer en privé sur une application de messagerie comme WhatsApp.
Enfin, si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie sentimentale, coupez tout de suite le contact. Derrière, le premier réflexe doit être de contacter votre banque pour l'informer de la situation, puis ensuite de signaler le profil et enfin de déposer une plainte, en ligne ou au commissariat.