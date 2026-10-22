Le service d’abonnement de Microsoft accuse un retard considérable sur ses propres objectifs, et ses effets sur les ventes de jeux compliquent l’équation. Une refonte en profondeur serait en préparation pour remettre le Game Pass sur les rails.
Depuis plusieurs années, le Game Pass constitue la pièce maîtresse de la stratégie Xbox. Mais le service souffre d’un double problème : les abonnés ne sont pas au rendez-vous, et l’offre freinerait les ventes des titres sortis au prix fort. Selon le média Fortune, Sharma prépare une restructuration majeure du service qui permettrait aux joueurs de composer eux-mêmes leur abonnement en choisissant des options à la carte, tout en conservant une architecture de paliers. Les contours précis de cette refonte restent flous, mais les changements pourraient profondément modifier la façon dont Microsoft monétise son catalogue.
Le Xbox Game Pass pourrait proposer des options à la carte
La firme de Redmond visait 77 millions d’abonnés d’ici la fin de l’exercice fiscal 2026. Le service en comptabilise aujourd’hui environ 30 millions, bien loin de l’objectif fixé par Microsoft. Rendre les jeux first-party disponibles dès leur sortie dans l’abonnement aurait réduit les ventes au prix plein, notamment dans les premières semaines suivant le lancement. Microsoft a déjà commencé à tester des ajustements, notamment en plafonnant le cloud gaming à 5, 10 ou 15 heures par mois selon le palier souscrit.
La grande restructuration portée par Asha Sharma au sein de la branche Xbox laisse entrevoir la possibilité pour les joueurs de payer séparément pour les jeux console, le cloud gaming ou encore le multijoueur, sans être contraints d’opter pour une formule globale. Pour l’heure, on ignore cependant si les sorties day-one, qui ont pourtant contribué au gain de popularité du service fut un temps, resteraient incluses dans ce nouveau modèle.
Xbox veut remettre la console et les jeux physiques au cœur de sa stratégie
La refonte du Game Pass ne constitue qu’une pièce parmi tant d’autres dans la stratégie de restructuration de la division gaming de Microsoft. Asha Sharma souhaite notamment remettre la console au premier plan chez Xbox avec Project Helix, et ainsi redonner à la marque ses lettres de noblesse.
Pour y parvenir, Microsoft prépare du nouveau matériel, renforce ses franchises phares et défend la propriété physique des jeux via son initiative Disc to Digital, qui permet aux disques Xbox compatibles de déverrouiller une version numérique d’un titre. Des rumeurs évoquent également des alternatives au disque pour la prochaine console, et une récente offre d’emploi indique que Microsoft recherche actuellement un « Games Supply Strategist » pour gérer les jeux en version physique.
Xbox peut-elle profiter du virage de Sony pour reconquérir les joueurs ?
De son côté, Sony a annoncé l’arrêt de la production de disques physiques pour les nouvelles sorties PlayStation à partir de 2028. Une décision défendue par le père de la PlayStation, mais qui a suscité de vives réactions parmi les joueurs attachés à la propriété et à la préservation des jeux. Microsoft semble vouloir capitaliser sur ce mécontentement en maintenant une offre physique, même si ses intentions pour la prochaine génération restent encore floues.
En continuant à défendre le support physique, Xbox pourrait donc avoir une carte à jouer face à son concurrent lors de la prochaine génération de consoles, même si cet argument ne suffira pas à lui seul à inverser le rapport de force entre les deux constructeurs. La qualité des productions first-party, le retour des exclusivités console, mais aussi le prix des machines, la rétrocompatibilité et une offre Game Pass remaniée sont autant de leviers qui pourraient aider Microsoft à regagner progressivement la confiance des joueurs.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)