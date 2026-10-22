La firme de Redmond visait 77 millions d’abonnés d’ici la fin de l’exercice fiscal 2026. Le service en comptabilise aujourd’hui environ 30 millions, bien loin de l’objectif fixé par Microsoft. Rendre les jeux first-party disponibles dès leur sortie dans l’abonnement aurait réduit les ventes au prix plein, notamment dans les premières semaines suivant le lancement. Microsoft a déjà commencé à tester des ajustements, notamment en plafonnant le cloud gaming à 5, 10 ou 15 heures par mois selon le palier souscrit.

La grande restructuration portée par Asha Sharma au sein de la branche Xbox laisse entrevoir la possibilité pour les joueurs de payer séparément pour les jeux console, le cloud gaming ou encore le multijoueur, sans être contraints d’opter pour une formule globale. Pour l’heure, on ignore cependant si les sorties day-one, qui ont pourtant contribué au gain de popularité du service fut un temps, resteraient incluses dans ce nouveau modèle.