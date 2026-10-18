Dès 2006, l’ingénieur prédisait publiquement que la distribution numérique et le streaming rendraient les supports physiques obsolètes. Deux décennies plus tard, sa vision n’a pas changé. Il reconnaît néanmoins que Sony n’a pas opéré cette transition sans heurts, la décision ayant créé « des frictions avec les passionnés de jeux vidéo », a-t-il admis à VGC.

Malgré tout, il refuse d’y voir une erreur de fond de la part de Sony. Pour Kutaragi, le disque est davantage devenu un symbole qu’un outil fonctionnel à proprement parler. « Je comprends que les disques physiques soient devenus un symbole de la possession des jeux. Je comprends vraiment cette mentalité… Mais personne ne considère les supports physiques comme indispensables pour un appareil connecté comme un smartphone, car les utilisateurs ont le sentiment de conserver leurs contenus. C’est avant tout une question de perception ».

Selon lui, continuer à dédier des ressources aux disques n’est pas « raisonnable économiquement », dès lors que la connectivité réseau s’est généralisée. « Du temps de la PS2 et de la PS3, les fonctions réseau existaient déjà, mais elles étaient loin d’être aussi répandues qu’aujourd’hui. Désormais, énormément de gens sont connectés ».