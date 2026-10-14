Deux entreprises majeures du secteur des consoles semblent donc emprunter deux voies fondamentalement différentes.
Alors que Sony prévoit de mettre fin à la fabrication de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation, et ce, dès le début de l'année 2028. Nintendo a décidé de prendre le contrepied de son concurrent avec une affirmation qui ravira nombre de joueurs, attachés à ce support physique.
Préserver les jeux physiques sur Switch 2
Nintendo n’a pas l’intention d’abandonner les jeux physiques sur Switch 2 : le message semble clair. C'est ce qu'a affirmé Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo pour l'Amérique latine, au cours d'une interview accordée à la chaîne YouTube brésilienne Coelho no Japão.
Le dirigeant a assuré que l’entreprise ne prévoyait pas de renoncer à ce mode de distribution. Il en a profité pour caresser les joueurs dans le sens du poil en affirmant qu'ils sont attachés à ces versions physiques de leurs jeux préférés. Ce n'est pas à Clubic que l'on va le contredire. La position de Bill van Zyll s'inscrit dans la volonté de Nintendo de proposer plusieurs façons d’acheter ses jeux, sans pour autant dénigrer le dématérialisé.
Ainsi, la Switch 2 prend en charge les éditions physiques comme les versions numériques des jeux, permettant aux amateurs de choisir le format qui leur convient. La firme japonaise a ici beau jeu de souligner que les préférences des consommateurs restent un élément important dans les décisions qu'elle prend quant à la distribution de ses titres.
Cas un peu plus particulier, le dirigeant a également mis en avant la popularité persistante des jeux physiques en Amérique latine, notamment au Brésil, où les consommateurs manifestent toujours un intérêt marqué pour ce format. Une préférence qui peut varier d'un territoire à l'autre et qui explique aussi pourquoi Nintendo souhaite conserver cette possibilité.
Cartouches et Game-Key Cards : deux formats
Notons toutefois que Nintendo ne s'engage sur aucun calendrier : elle pourrait très bien revenir sur cette décision dans un, voire deux ou trois. Le message d'aujourd'hui est toutefois clair : les éditions physiques restent au programme.
Cela s'inscrit dans une réelle variété de l'offre chez Nintendo. Il y a bien sûr la distinction jeux dématérialisés et jeux physiques, mais même dans cette seconde catégorie, on peut scinder les choses. En effet, les jeux Nintendo peuvent appartenir à deux formats physiques distincts. D'un côté, les cartouches traditionnelles contiennent les données du jeu et permettent de l’installer sans devoir télécharger de contenu (sauf mises à jour) depuis les serveurs de Nintendo.
Bien sûr, l'intérêt est de permettre de jouer presque instantanément aux jeux, sans qu'il soit nécessaire pour les joueurs de se lancer dans un vaste téléchargement initial.
À ce côté de ce format, Nintendo a lancé les Game-Key Cards. Il s'agit toujours de ce que l'on peut appeler un format physique et elles sont bien vendues dans le commerce. Cependant, elles nécessitent de télécharger le jeu depuis les serveurs de Nintendo. Elles ne permettent donc pas de bénéficier de la même installation hors ligne que les cartouches traditionnelles. Cette distinction montre que la présence d’un support physique ne garantit pas nécessairement que toutes les données du jeu soient stockées sur celui-ci.
Enfin, rappelons que la position de Nintendo – quoique ambivalente du fait de ces deux formats physiques distincts – contraste avec celle de Sony. En juillet dernier, le promoteur de la PlayStation avait annoncé la fin de tout support physique pour ses consoles à compter de janvier 2028. Les jeux lancés après cette date ne seraient plus disponibles qu'en version numérique. Notons toutefois que face à la levée de boucliers que cette nouvelle avait engendrée, des rumeurs ont évoqué un possible revirement de Sony.