Nintendo n’a pas l’intention d’abandonner les jeux physiques sur Switch 2 : le message semble clair. C'est ce qu'a affirmé Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo pour l'Amérique latine, au cours d'une interview accordée à la chaîne YouTube brésilienne Coelho no Japão.

Le dirigeant a assuré que l’entreprise ne prévoyait pas de renoncer à ce mode de distribution. Il en a profité pour caresser les joueurs dans le sens du poil en affirmant qu'ils sont attachés à ces versions physiques de leurs jeux préférés. Ce n'est pas à Clubic que l'on va le contredire. La position de Bill van Zyll s'inscrit dans la volonté de Nintendo de proposer plusieurs façons d’acheter ses jeux, sans pour autant dénigrer le dématérialisé.

Ainsi, la Switch 2 prend en charge les éditions physiques comme les versions numériques des jeux, permettant aux amateurs de choisir le format qui leur convient. La firme japonaise a ici beau jeu de souligner que les préférences des consommateurs restent un élément important dans les décisions qu'elle prend quant à la distribution de ses titres.

Cas un peu plus particulier, le dirigeant a également mis en avant la popularité persistante des jeux physiques en Amérique latine, notamment au Brésil, où les consommateurs manifestent toujours un intérêt marqué pour ce format. Une préférence qui peut varier d'un territoire à l'autre et qui explique aussi pourquoi Nintendo souhaite conserver cette possibilité.