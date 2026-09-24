Sony avait annoncé être définitivement décidé à mettre fin aux disques physiques. Mais il se pourrait que le groupe japonais ne soit pas si sûr de lui !
Au début de l'été, Sony annonçait sa décision de mettre fin à l'existence des jeux vidéos sur disque physique à partir de 2028. Une mesure que le groupe a plusieurs fois confirmé, malgré la colère des fans, mettant même quelques fois de l'huile sur le feu en expliquant que les clients ne pouvaient se voiler la face et croire posséder les jeux achetés. Mais une nouvelle information pourrait indiquer qu'il ne s'agirait que d'une assurance de façade.
Sony sonde les éditeurs et les développeurs sur l'idée de la fin du disque physique
Sony est-il si sûr de lui dans va volonté de mettre fin aux disques physiques ? On peut se poser la question, avec cette nouvelle information qui nous est transmise par l'insider « Moore's Law is Dead ».
D'après ce dernier, Sony aurait en effet commencé à sonder ses partenaires développeurs et éditeurs de jeux vidéos sur cette question. Ils auraient ainsi reçu une long questionnaire afin de connaître leur opinion sur la décision prise par le groupe japonais.
La conséquence du boycott lancé sur les réseaux sociaux ?
« Mes contacts m'ont dit qu’il s’agissait d'une enquête d'une ampleur sans précédent, voire la plus importante jamais réalisée. Elle comportait une question qui, en substance, cherchait à demander de manière détournée : "Y a-t-il un problème avec la manière dont nous vendons les jeux sur support physique ?" - ou quelque chose de ce genre -, afin de recueillir l'avis des développeurs sur l'abandon des disques » précise-t-il, à l'occasion d'un livestream.
Difficile de dire s'il s'agit ici d'une tentative de la part de Sony de conforter sa décision, ou bien d'un signe fort de doute au sein du groupe. Mais il faut rappeler qu'un appel à boycott sur les réseaux sociaux, porté par le hashtag #PSBlackout, avait reçu un large écho ces derniers mois. On peut donc au moins émettre l'hypothèse que Sony n'est pas à l'aise à l'heure actuelle quant à cette situation.