Sony est-il si sûr de lui dans va volonté de mettre fin aux disques physiques ? On peut se poser la question, avec cette nouvelle information qui nous est transmise par l'insider « Moore's Law is Dead ».

D'après ce dernier, Sony aurait en effet commencé à sonder ses partenaires développeurs et éditeurs de jeux vidéos sur cette question. Ils auraient ainsi reçu une long questionnaire afin de connaître leur opinion sur la décision prise par le groupe japonais.