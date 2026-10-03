Microsoft vient d’ouvrir à l’ensemble des joueurs Xbox sa fonction Disc to Digital, annoncée fin août et expérimentée ces dernières semaines par les membres du programme Xbox Insider. Le principe est on ne peut plus simple : insérer un jeu physique compatible dans une Xbox One ou une Xbox Series X, puis réclamer sa licence numérique.

Microsoft précise que « toute console Xbox équipée d’un lecteur de disques optiques peut être utilisée pour réclamer une licence numérique à partir d’un jeu physique Xbox One ou Xbox Series X » (compatible avec la fonction).