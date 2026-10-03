Après quelques semaines de test auprès des membres Insider, la fonction Disc to Digital est désormais accessible à tous. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont encore quelques dizaines de boîtes dans leurs étagères.
Microsoft vient d’ouvrir à l’ensemble des joueurs Xbox sa fonction Disc to Digital, annoncée fin août et expérimentée ces dernières semaines par les membres du programme Xbox Insider. Le principe est on ne peut plus simple : insérer un jeu physique compatible dans une Xbox One ou une Xbox Series X, puis réclamer sa licence numérique.
Microsoft précise que « toute console Xbox équipée d’un lecteur de disques optiques peut être utilisée pour réclamer une licence numérique à partir d’un jeu physique Xbox One ou Xbox Series X » (compatible avec la fonction).
Quelques étapes suffisent pour passer du disque au numérique
Une fois l’opération effectuée, le jeu peut être installé et lancé sans avoir à conserver le disque dans le lecteur. Et pour les titres compatibles, cette licence permet également de profiter de fonctionnalités comme Xbox Play Anywhere ou le Xbox Cloud Gaming, et oui, rien n’empêche de jouer aux versions numériques fraîchement réclamées sur une Xbox Series S.
Attention toutefois, tous les jeux physiques ne sont pas compatibles avec la fonction Disc to Digital. Microsoft indique que l’éligibilité dépend de diverses considérations techniques, de licences et de l’éditeur.
La procédure reste particulièrement simple :
- Insérez le disque compatible dans une Xbox One ou Xbox Series X.
- Connectez-vous avec le compte Microsoft auquel vous souhaitez associer la licence.
- Lancez le jeu ou sélectionnez-le depuis votre bibliothèque.
- Lorsque l’option apparaît, choisissez « Réclamer la licence numérique ».
- Laissez la console effectuer la vérification et associer la licence à votre compte.
- Le jeu peut ensuite être installé et lancé sans insérer le disque.
Si l'option n’apparaît pas, un redémarrage de la console peut être nécessaire pour activer la fonction.
Le disque reste la clé de chaque licence
C’est probablement le détail le plus important à retenir. Disc to Digital ne transforme pas notre disque en copie numérique totalement indépendante. La licence numérique reste conditionnée à la possession du disque physique.
Microsoft précise qu’elle peut être suspendue ou révoquée dès lors que l’on ne possède plus le disque associé.
Concrètement, si vous prêtez ou revendez votre jeu et que le nouveau propriétaire insère le disque dans une autre Xbox avec son propre compte, la licence numérique pourra alors lui être attribuée.
La licence précédente est alors révoquée, puisqu’un même disque ne peut pas servir de justificatif à deux comptes simultanément.
Bref, mieux vaut ranger soigneusement ses jeux après leur conversion. Il n’est donc pas question de revendre les jeux sous prétexte que l’on possède désormais leur équivalent numérique, puisque le disque reste bel et bien le sésame qui justifie cette licence.