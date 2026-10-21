Alors que Sony prévoit toujours d’arrêter la production de disques pour les nouveaux jeux PlayStation en janvier 2028, Microsoft entretient encore le flou sur l’avenir des boîtes chez Xbox. Récemment, une offre d’emploi officielle vient de remettre le sujet sur la table…
Voilà quelques années maintenant que le jeu vidéo dématérialisé progresse à pas de géant, et Xbox n’a pas attendu 2026 pour prendre le virage. Game Pass, téléchargements, sorties multiplateformes… Chez Microsoft, le jeu se consomme de plus en plus sans passer par un magasin (et même sans passer par une Xbox). Pourtant, le fabricant recrute sur son site officiel un « Games Supply Strategist », un poste qui touche à la stratégie d’approvisionnement de son activité gaming.
Xbox cherche toujours à gérer ses jeux physiques
L’intitulé du poste est intrigant, mais c’est surtout la mission qui retient l’attention, puisque Microsoft évoque explicitement « le lancement de jeux physiques Xbox sur différentes plateformes », ainsi que la gestion des approvisionnements et de la distribution.
Autrement dit, le constructeur veut optimiser la manière dont ses jeux en boîte arrivent dans les rayons et répondent à la demande. Alors non, ce recrutement ne signifie pas pour autant que Xbox prépare un retour en force du physique. Il montre néanmoins que cette activité reste un sujet suffisamment concret aujourd’hui encore, pour justifier un poste dédié.
Et à l’heure où l’on s’interroge (plus que jamais) sur l’avenir des supports physiques, Microsoft ne semble pas avoir complètement tourné la page. Mais cette stratégie concerne-t-elle une offre limitée, les jeux Xbox distribués sur d’autres consoles ou des projets plus larges ? Difficile de savoir…
Des jeux Xbox de plus en plus rares en boutique
Sur le terrain, la tendance est pourtant difficile à ignorer. Les jeux Xbox occupent une place de plus en plus réduite dans les rayons de nombreuses enseignes, avec des stocks parfois très (très) limités. Ces dernières années, il n’était pas rare également de voir certains titres disponibles en boîte sur PlayStation et Nintendo Switch, sans équivalent physique sur Xbox donc.
Cette situation reflète la stratégie récente de Microsoft, qui a très largement misé sur le numérique, sans oublier les sorties de ses jeux sur les consoles concurrentes. Pour les collectionneurs et les joueurs attachés à leurs bibliothèques de boîtes, le constat est amer, et trouver certains jeux Xbox en magasin relève parfois du parcours du combattant.
Récemment, le géant américain a déployé une mise à jour visant à permettre aux joueurs de réclamer une licence numérique de leurs jeux physiques. Pour certains, c’est une manière de continuer à faire vivre le physique, pour d’autres, une manière de préparer l’avenir « tout numérique » que pourrait constituer l’écosystème Xbox Helix à venir.
Le disque va-t-il survivre chez Xbox ?
Contrairement à PlayStation, chez Xbox, et malgré des signaux qui témoignent d’un net recul, aucune annonce officielle ne permet aujourd’hui de conclure à un abandon du physique. Les jeux en boîte restent donc une réalité chez Microsoft (on l’imagine au moins jusqu’en 2028, comme son rival direct), et leur distribution nécessite toujours d’être organisée.
Dans ce contexte, le recrutement d'un « Games Supply Strategist » n’a rien d’illogique, puisqu’il s’agit de gérer une activité encore bien réelle, même si elle occupe une place de plus en plus réduite.
Faut-il y voir un signe encourageant pour les amateurs de boîtes ? Pas nécessairement. Cette annonce ne garantit en rien la présence de jeux physiques sur les futures consoles Xbox, ni même le maintien de l’offre actuelle au-delà des prochaines années. Elle rappelle simplement que Microsoft n’a pas encore tiré un trait sur le format. Mais pour combien de temps…
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Niveau de finition exemplaire
- Grip généralisé sur les poignées
- Gâchettes et palettes plus abouties
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme