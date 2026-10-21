Contrairement à PlayStation, chez Xbox, et malgré des signaux qui témoignent d’un net recul, aucune annonce officielle ne permet aujourd’hui de conclure à un abandon du physique. Les jeux en boîte restent donc une réalité chez Microsoft (on l’imagine au moins jusqu’en 2028, comme son rival direct), et leur distribution nécessite toujours d’être organisée.

Dans ce contexte, le recrutement d'un « Games Supply Strategist » n’a rien d’illogique, puisqu’il s’agit de gérer une activité encore bien réelle, même si elle occupe une place de plus en plus réduite.