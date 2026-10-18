Il fut un temps où Microsoft semblait vouloir prendre toute la place dans le salon, jusque dans les mains des joueurs. On se rappelle tous de la Duke, cette manette XXL livrée avec la toute première Xbox en 2002, devenue depuis une véritable icône de l’histoire de la marque. Plus de vingt ans après, le constructeur prend le chemin inverse avec la Xbox Nano.