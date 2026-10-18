Avec sa nouvelle manette Xbox Nano, Microsoft voit les choses en… tout petit ! Une manette sans fil rechargeable, pensée avant tout pour les sessions rapides, les petites mains et les parties en famille.
Il fut un temps où Microsoft semblait vouloir prendre toute la place dans le salon, jusque dans les mains des joueurs. On se rappelle tous de la Duke, cette manette XXL livrée avec la toute première Xbox en 2002, devenue depuis une véritable icône de l’histoire de la marque. Plus de vingt ans après, le constructeur prend le chemin inverse avec la Xbox Nano.
Xbox Nano : une (toute) petite manette qui va à l’essentiel
Avec la Xbox Nano, Microsoft propose une manette sans fil plus compacte que jamais, qui reprend la configuration standard de sa manette Xbox, mais dans un format réduit. L’idée est de conserver les commandes habituelles, mais dans un format autrement plus facile à prendre en main et à transporter.
Pas question ici de remplacer la manette Xbox classique ou de rivaliser avec les modèles haut de gamme. La Nano se positionne comme une solution d’entrée de gamme, destinée aux joueurs occasionnels, aux sessions rapides et/ou à ceux qui souhaitent disposer d’une seconde manette sans se compliquer la vie.
En d’autres termes, cette petite manette entend aussi séduire celles et ceux qui découvrent le jeu vidéo, sans forcément avoir besoin d’un équipement imposant ni haut de gamme.
Des petites mains aux grandes parties en famille
Avec son format réduit, la manette Xbox Nano semble particulièrement adaptée aux petites mains, notamment celles des jeunes joueurs. Pour les parents joueurs, voilà un accessoire qui pourrait bien faciliter la transmission intergénérationnelle, manette en main.
Car si l’on aime partager ses jeux favoris avec ses enfants, encore faut-il que ces derniers puissent jouer confortablement. Sur un jeu coopératif, une seconde manette plus compacte (et plus abordable) peut ainsi devenir une excellente alliée pour lancer une partie de Split Fiction, de Lego Voyagers ou de It Takes Two, ou simplement découvrir les joies du multijoueur local.
La Nano ne s’adresse toutefois pas uniquement aux plus jeunes. Elle peut aussi servir de manette d’appoint, se glisser dans un sac (ou une poche) pour jouer ailleurs ou rester à portée de main pour une petite session improvisée. On imagine aussi volontiers certains joueurs craquer pour son format compact, qui lui confère un petit côté rétro plutôt séduisant il faut bien l’admettre.
Une batterie rechargeable et une large compatibilité
Autre point intéressant, contrairement à la manette Xbox classique, qui fonctionne avec des piles AA par défaut, la Xbox Nano embarque une batterie lithium-ion rechargeable. Il faudra simplement prévoir un câble USB-C, vendu séparément, pour la recharger.
Côté compatibilité, Microsoft annonce une prise en charge des Xbox Series X et S bien sûr, mais aussi de la Xbox One, des PC et appareils Windows, ainsi que des smartphones et tablettes Android et iOS. De quoi envisager plusieurs usages, bien au-delà du seul salon.
La petite manette Xbox Nano est attendue en boutiques pour le 4 novembre prochain, avec un prix de vente d’ores et déjà fixé à 49,99€, soit environ 20€ de moins qu’une manette Xbox standard.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Prise en main confortable dans l'ensemble
- L'interface Xbox s'est bien améliorée
- Jouer à la plupart de vos jeux PC, partout où vous voulez
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme