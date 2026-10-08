Entre restructuration, suppressions de postes et changements dans sa stratégie, Xbox a connu une année particulièrement mouvementée. Lors d’une réunion interne avec les équipes de Microsoft Gaming, Asha Sharma est revenue sur cette période et a détaillé les priorités fixées pour la suite, avec une place toujours importante accordée aux consoles actuelles et au futur Project Helix.

La dirigeante estime que Xbox devait réinvestir dans son activité console, alors même que ce marché ne progresse pas à l’échelle de l’industrie. Elle considère toujours que la marque dispose d’une marge de progression sur ce terrain, mais que celle-ci passe d’abord par une meilleure prise en compte de ses joueurs les plus importants.