Project Helix ne sera pas qu’une nouvelle Xbox de salon. Microsoft semble aussi préparer le terrain pour le jeu nomade, avec une machine portable qui pourrait rejoindre la prochaine génération aux côtés de la console traditionnelle.
Entre restructuration, suppressions de postes et changements dans sa stratégie, Xbox a connu une année particulièrement mouvementée. Lors d’une réunion interne avec les équipes de Microsoft Gaming, Asha Sharma est revenue sur cette période et a détaillé les priorités fixées pour la suite, avec une place toujours importante accordée aux consoles actuelles et au futur Project Helix.
La dirigeante estime que Xbox devait réinvestir dans son activité console, alors même que ce marché ne progresse pas à l’échelle de l’industrie. Elle considère toujours que la marque dispose d’une marge de progression sur ce terrain, mais que celle-ci passe d’abord par une meilleure prise en compte de ses joueurs les plus importants.
Project Helix aura bien une console, mais pas seulement
Pour la dixième génération, Microsoft ne compte donc pas abandonner le format traditionnel. Asha Sharma a confirmé que Project Helix commencera bien par « une excellente console », tout en expliquant que cette génération reposera sur plusieurs appareils.
L’idée n’est cela dit pas vraiment nouvelle. La dirigeante avait déjà décrit Helix comme une « famille d’appareils » lors d’une précédente prise de parole. Project Helix : la prochaine Xbox ne sera pas une seule console, mais une famille d’appareils Cette fois, ses déclarations apportent toutefois une précision importante : Microsoft entend conserver une console comme premier appareil de cette nouvelle génération.
Sharma explique ensuite que « beaucoup de joueurs seront en déplacement » et que Microsoft fabriquera certains appareils tandis que d’autres seront développés avec des partenaires. Ces propos laissent notamment entrevoir un appareil portable compatible avec l’écosystème Helix, sans que Xbox confirme pour autant l’existence d’une nouvelle console portable.
Cette stratégie rappelle d’ailleurs le rapprochement déjà engagé par Microsoft avec les fabricants de PC portables, notamment autour des ROG Xbox Ally et ROG Ally X. Nos confrères du site VGC évoquent la possibilité d’une évolution de ce type d’appareil, mais rien ne permet pour autant de l’affirmer à l'heure actuelle.
Le nouvel OS de Xbox commence à prendre forme
Project Helix ne se résumera évidemment pas au simple matériel. Asha Sharma a également donné quelques nouvelles du système d’exploitation de cette future génération, affirmant qu’il « commence à avoir très bonne allure » et que Microsoft est « très enthousiaste » à son sujet. Si ces quelques mots sont encore loin de dévoiler le fonctionnement de cette interface, ils montrent néanmoins que le logiciel de Helix est déjà suffisamment avancé pour être utilisé et évalué en interne.
C'était d'ailleurs l'un des regrets de certains joueurs lors du passage à la neuvième génération. Les Xbox Series X et Series S avaient en effet conservé une interface relativement similaire à celle de la Xbox One, atténuant quelque peu le sentiment de basculement générationnel habituellement provoqué par l'arrivée des nouvelles consoles.
En parallèle, la division Xbox cherche aussi à renforcer ses machines actuelles. Sharma cite notamment Xbox Cloud Gaming, le programme permettant de convertir des jeux physiques en versions numériques et le développement de Xbox Play Anywhere. De son côté, le Game Pass doit également devenir « plus flexible pour davantage de joueurs », avec la possibilité de mieux adapter le contenu proposé aux attentes de chacun.
Le géant de Redmond veut enfin simplifier le travail des développeurs en rationalisant les API utilisées pour publier leurs jeux sur Xbox Series X|S, Project Helix et PC. Une même approche devrait ainsi permettre de faciliter le développement sur les différentes plateformes.