Meta a conçu Muse Spark Open pour la programmation et les tâches d’agent de longue haleine. Nativement multimodal, avec une fenêtre de contexte d’un million de jetons, le modèle compte 816 milliards de paramètres, mais seuls 42 milliards d’entre eux sont sollicités à chaque jeton généré. Grâce à ce fonctionnement, il suffit de deux Mac Studio pour faire tourner l’ensemble, d’après le billet de lancement de Meta. Le modèle doit être chargé en entier en mémoire, et Apple laisse le GPU intégré à la puce M5 Ultra utiliser jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée par machine. Avec une bande passante mémoire de 1,2 To/s, la petite fraction de paramètres nécessaire à chaque jeton est lue assez vite par la puce. « Résultat, deux Mac Studio se comportent comme un seul supercalculateur doté d’un téraoctet de mémoire unifiée », résume le laboratoire.

Le premier modèle de la famille Muse, Muse Spark, était réservé à sa sortie en avril aux applications de Meta et à une API en accès restreint, sans possibilité de télécharger ses poids, ces milliards de valeurs numériques fixées pendant l’entraînement. Meta avait alors promis d’ouvrir de futures versions. Ses équipes ont testé cette déclinaison ouverte entièrement en local, avec leur outil de programmation Muse Code. Elles lui ont fait corriger des bugs et ajouter des fonctions au client Mastodon open source Ice Cubes, sur iOS, jusqu’à compiler une version complète. Elles l’ont aussi chargé de piloter le logiciel de montage DaVinci Resolve de bout en bout, avec un examen image par image des vidéos pour en isoler les meilleurs moments et les recadrer à la verticale.

