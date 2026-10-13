Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’une « mémoire active » dans un agent IA, et en quoi est-ce différent d’un simple long contexte ?

La mémoire active désigne des mécanismes qui permettent à un agent IA de conserver et de réutiliser des informations d’un utilisateur d’une session à l’autre, au-delà d’une seule conversation. Un « long contexte » (exprimé en jetons) étend surtout la quantité de texte que le modèle peut lire d’un coup, mais n’implique pas forcément de persistance dans le temps. Pour fonctionner, une mémoire active s’appuie généralement sur de la mémoire externe (stockage, base vectorielle), des règles de sélection (quoi garder/quoi oublier) et une étape de récupération avant de répondre. L’enjeu est d’éviter deux écueils : retenir des détails inutiles ou, au contraire, réinjecter des informations périmées qui contredisent la situation actuelle. Côté utilisateur, cela se traduit par un agent qui « se rappelle » des préférences et contraintes sans qu’on ait à les répéter.

À quoi servent des benchmarks internes comme MemoryBench et FocusBench, et quelles sont leurs limites ?

Un benchmark est un protocole de test standardisé pour comparer des modèles sur une capacité ciblée, ici la rétention d’informations (MemoryBench) et la capacité à rester orienté objectif malgré des distractions ou blocages (FocusBench). Des benchmarks internes permettent d’évaluer vite des itérations de modèles avec des scénarios et une métrique contrôlés, par exemple des conversations longues, bruitées et contradictoires. Leur limite principale est la comparabilité : si le test, la notation (par un autre modèle) ou les paramètres de requêtes ne sont pas identiques pour tous, le classement peut favoriser la solution « maison ». Ils sont aussi plus sensibles au surapprentissage du test (optimiser pour le benchmark plutôt que pour le terrain). Pour juger la robustesse, il faut idéalement des évaluations tierces, des jeux de tests publics, et des mesures répétées dans des conditions variées.

Que signifient des « garde-fous » de sécurité comme l’entraînement dédié et les classificateurs au niveau du système pour limiter les risques chimiques/biologiques ?

Des garde-fous sont des couches techniques ajoutées pour réduire la probabilité qu’un modèle produise des contenus dangereux ou des instructions facilitant des usages à risque. L’entraînement de sécurité dédié renforce le modèle via des données et scénarios ciblés (refus, redirection, réponses sûres), afin qu’il apprenne à reconnaître et gérer les demandes sensibles. Les classificateurs au niveau du système sont des filtres qui analysent les requêtes et/ou les réponses pour détecter des catégories interdites et bloquer, tronquer ou reformuler avant affichage. Cette approche est utile mais imparfaite : elle peut laisser passer des demandes contournées (évasion) ou bloquer à tort des usages légitimes (faux positifs). La sécurité réelle dépend aussi du déploiement (outils accessibles à l’agent, permissions, journalisation), pas seulement du modèle brut.