D’autres appareils ont connu des adjudications spectaculaires. En juillet 2023, un iPhone de 2007 doté de 4 Go, encore scellé, s’est vendu 190 373 dollars chez LCG Auctions. En 2020, un prototype de Nintendo PlayStation, vestige du partenariat avorté entre Sony et Nintendo, avait atteint 360 000 dollars chez Heritage Auctions.

De quoi regarder autrement les vieux appareils électroniques et informatiques qui encombrent vos placards ou qui dorment dans votre cave.