Le propriétaire mécontent d'un Apple 1 avait refusé l’échange proposé à l'époque par Steve Jobs. Cinquante ans après sa fabrication, cet ordinateur dédicacé par Steve Wozniak, et toujours fonctionnel, s’est arraché aux enchères.
Un Apple 1 de 1976 vient de franchir le million de dollars aux enchères. L’exemplaire « Hatfield » a atteint précisément 1 148 200 dollars, frais inclus, le 14 octobre chez Bonhams. La maison de ventes aux enchères britannique annonce un record pour un Apple 1 commercialisé, hors prototypes. Une belle revanche pour une machine dont le propriétaire se plaignait du manque de logiciels.
Avant le Mac, une carte électronique à 666,66 dollars
Le premier ordinateur d’Apple devait beaucoup à Steve Wozniak. Cet ingénieur, cofondateur de l’entreprise avec Steve Jobs et Ronald Wayne, a conçu l’Apple 1, puis l’Apple II qui installera durablement la marque dans l’informatique personnelle.
En 1976, les 666,66 dollars demandés donnaient accès à une carte électronique assemblée, dotée de 4 Ko de mémoire. Il fallait encore lui ajouter notamment une alimentation, un clavier et un écran. Environ 200 exemplaires ont été produits, bien loin des volumes auxquels la marque nous a habitués depuis.
Hatfield avait dit non à Steve Jobs
L'exemplaire d'Apple 1 vendu aux enchères le 14 octobre doit son surnom à Fred Hatfield, son premier propriétaire. Mécontent du catalogue de logiciels, celui-ci avait écrit à Apple. En janvier 1978, Jobs lui propose de renvoyer son Apple 1, accompagné de 400 dollars, pour recevoir une carte mère d’Apple II.
Hatfield décline l'offre et conserve sa machine pendant plusieurs décennies, avant de la revendre. Restaurée puis signée par Woz, le surnom de Steve Wozniak, elle passe une première fois aux enchères en 2013. Son fonctionnement, sa provenance documentée et la lettre de Jobs conservée avec elle donnent aux collectionneurs bien davantage qu’un vieil ordinateur.
Les trésors de la tech font monter les enchères
D’autres appareils ont connu des adjudications spectaculaires. En juillet 2023, un iPhone de 2007 doté de 4 Go, encore scellé, s’est vendu 190 373 dollars chez LCG Auctions. En 2020, un prototype de Nintendo PlayStation, vestige du partenariat avorté entre Sony et Nintendo, avait atteint 360 000 dollars chez Heritage Auctions.
De quoi regarder autrement les vieux appareils électroniques et informatiques qui encombrent vos placards ou qui dorment dans votre cave.