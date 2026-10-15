Le lancement en Chine s'accompagne cependant de certaines restrictions. En effet, l'assistant IA Siri ne sera pas disponible dans cette mise à jour. De plus, la génération de texte sera limitée dans certaines applications, tandis que la fonction Image Playground ne sera pas disponible en raison de la législation locale. Ces limitations ne sont pas matérielles, mais se plient à des réglementations du marché chinois.