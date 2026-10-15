Enfin, la marque à la pomme va pouvoir proposer Apple Intelligence en Chine. Mais attention, la rivalité avec les États-Unis n'est jamais loin. Que les utilisateurs ne comptent pas sur Gemini ou ChatGPT pour leurs requêtes.
Apple va finalement proposer Apple Intelligence sur le marché chinois. C'était une promesse, après un long travail sur les conditions d'utilisation et de déploiement. La Chine veut qu'on utilise ses technologies locales, la marque à la pomme s'y plie. C'est avec iOS 27.3 que les usagers de l'Empire du milieu pourront exploiter les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone.
Apple se plie aux exigences chinoises
Contrairement aux marchés occidentaux où Apple se base sur Google Gemini pour faire tourner son IA, la firme de Cupertino a conclu un accord avec Alibaba pour la Chine. Deux modèles d'IA ont été sélectionnés : Qwen, présenté comme un modèle d'usage général qui devrait alimenter la plupart des fonctionnalités, et Tongyi Wanxiang, spécialisé dans la génération d'images et de vidéos.
Le lancement en Chine s'accompagne cependant de certaines restrictions. En effet, l'assistant IA Siri ne sera pas disponible dans cette mise à jour. De plus, la génération de texte sera limitée dans certaines applications, tandis que la fonction Image Playground ne sera pas disponible en raison de la législation locale. Ces limitations ne sont pas matérielles, mais se plient à des réglementations du marché chinois.
Au final, des fonctionnalités limitées
Apple Intelligence en Chine offrira donc moins de fonctionnalités qu'aux États-Unis. La Chine n'est pas la seule zone du monde subissant cette situation.
Chez nous, dans l'Union européenne, Siri AI n'est pas non plus disponible. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, il ne faudrait pas s'attendre à un déploiement rapide de ce nouvel assistant vocal. En France comme en Chine, les utilisateurs continueront à utiliser un Siri aux performances calamiteuses.