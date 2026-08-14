En Chine, les choses avancent sur iPhone. Apple Intelligence devrait être disponible prochainement, avec Alibaba aux commandes.
Apple aurait entraîné un modèle d’intelligence artificielle spécifiquement destiné au marché chinois, en collaboration avec le géant chinois Alibaba. Ce partenariat entre une entreprise américaine et un acteur chinois du secteur est rare, intervenant dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin autour du développement de l’IA.
Un changement de stratégie pour Apple en Chine
Jusqu’à présent, Apple s’appuyait sur des modèles développés par des entreprises chinoises pour proposer des fonctionnalités d’IA générative sur ses appareils vendus en Chine. Cette approche s’explique par le fait que les modèles qu’Apple utilise dans le reste du monde, comme ChatGPT d’OpenAI ne sont pas disponibles sur le territoire chinois.
Mais développer son propre modèle en partenariat avec Alibaba, change la donne. Cela permettrait à Apple de disposer d’un contrôle accru sur ses produits dans un marché smartphone particulièrement concurrentiel.
Apple Intelligence bientôt en Chine
Ce développement s’inscrit dans la préparation du lancement d’Apple Intelligence en Chine. Selon les sources citées par Reuters, ce déploiement devrait intervenir « dans les prochains mois, à la suite d'une mise à jour de son système d'exploitation iOS ». Apple a par ailleurs officiellement enregistré ce service d’IA générative auprès du régulateur chinois chargé du cyberespace le mois dernier, franchissant ainsi un obstacle réglementaire important.
En Chine, tout modèle d’IA doit en effet être enregistré et approuvé par les autorités avant d’être mis à disposition du public. Si l’information se confirme, Apple deviendrait la première entreprise américaine autorisée à proposer un modèle d'IA propriétaire dans le pays.
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