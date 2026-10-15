Repérée par le site spécialisé FrenchBreaches, l’annonce porte sur un fichier d’environ 93,5 Mo, dont les données s’étendraient de janvier 2016 à mars 2026. Le pirate propose cette base à deux acheteurs au maximum et fournit un échantillon pour en montrer le contenu. On ignore toutefois si la base complète a déjà trouvé preneur.

Le site Cyberattaque.org indique avoir examiné 1 001 enregistrements issus de cet échantillon. Les fiches concernent 13 établissements différents, parmi lesquels figurent plusieurs salles Climb Up à Lyon, Dijon, Limoges ou encore en région parisienne, mais aussi des structures MROC, une enseigne fondée conjointement par Climb Up et Arkose, et SOLO Escalade. Une répartition qui laisse penser que les informations pourraient provenir d’un outil de gestion commun à plusieurs établissements, plutôt que d’une intrusion visant une seule salle.

Les données sont particulièrement détaillées. Sur les 1 001 fiches analysées, 991 contiennent une adresse électronique, 979 au moins un numéro de téléphone et 485 une adresse postale. On y trouve également les noms, dates de naissance, identifiants clients, établissements fréquentés et dates de dernière activité. Aucun mot de passe ni numéro de carte bancaire n’a en revanche été identifié dans cet échantillon.