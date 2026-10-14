Si le pilotage de 6G-CARE est luxembourgeois, l'équipe, elle, est européenne. Le LIST a réuni 18 partenaires issus de neuf pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Slovaquie. On y croise des hôpitaux, des services d'urgence, des opérateurs télécoms, des entreprises technologiques et des centres de recherche. Le nom du projet abrège un intitulé anglais qui annonce la couleur, 6G-enabled Connected and Autonomous Response for eHealth, autrement dit une réponse connectée et autonome au service de la santé numérique, rendue possible par la 6G. Côté financement, l'Union européenne met la main à la poche via Horizon Europe, son grand programme de recherche et d'innovation, et la SNS JU, un partenariat public-privé consacré aux futurs réseaux mobiles. Chiara Mazzone, chargée de programme à la SNS JU, évoque l'une des ambitions clés de la structure, avec des réseaux façonnés par les besoins réels de la société. Elle rappelle que la santé est un secteur particulièrement exigeant, où fiabilité, confiance et résilience doivent être intégrées dès le développement et la validation des futures technologies 6G.