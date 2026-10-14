Cette intégration présente un intérêt évident pour ceux qui souhaitent expérimenter avec l'IA locale tout en conservant davantage de contrôle sur leurs données. Une fois les modèles téléchargés, leur exécution peut se faire hors connexion, sans envoyer les requêtes à un fournisseur cloud.



En revanche, l'usage de Llama Windows au quotidien pose encore des questions. L'application vient tout juste de sortir et nous n'avons pas encore pu éprouver sa stabilité, ses performances ou sa facilité d'utilisation sur différentes configurations. Surtout, une installation simplifiée ne fait pas disparaître les contraintes matérielles : les modèles les plus imposants exigent toujours beaucoup de mémoire et de puissance de calcul.



Llama Windows est disponible gratuitement sur llama.app, et son code source peut être consulté sur GitHub.