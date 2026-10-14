Depuis la mise à jour vers One UI 9, un petit point bleu apparaît parfois en haut de l’écran des téléphones Galaxy sans aucune explication. Ce n’est pas un bug : c’est un indicateur de confidentialité lié à la localisation.
Avec One UI 9, Samsung ajoute un indicateur lié à la localisation, visible directement dans la barre d’état. Il peut apparaître pendant une utilisation tout à fait ordinaire du téléphone, sans qu’il soit nécessaire d’avoir ouvert une application de navigation.
Une icône bleue qui signale l’accès à votre localisation
L’indicateur s’affiche lorsqu’une application accède à la position géographique du smartphone. Plusieurs services peuvent en avoir besoin : une application de cartographie pour calculer un itinéraire, par exemple, ou une application météo pour afficher les prévisions correspondant à l’endroit où se trouve l’utilisateur. Sa présence ne signifie donc pas nécessairement qu’une application fonctionne de manière inhabituelle. En revanche, si l’icône apparaît alors qu’aucun accès à la localisation ne semble justifié, il est possible d’identifier le service concerné sans devoir vérifier les applications une par une.
Pour cela, il suffit d’ouvrir le panneau des réglages rapides, puis d’appuyer sur l’indicateur bleu. Le téléphone affiche alors le nom de l’application qui utilise la localisation. L’utilisateur peut ainsi vérifier si cet accès correspond à ce qu’il est en train de faire.
Comment vérifier les autorisations de localisation sur Samsung ?
Une application peut aussi accéder à la position du téléphone en arrière-plan, si elle dispose de l’autorisation nécessaire. Cette permission a parfois été accordée lors de la première configuration, puis ensuite oubliée. L’indicateur bleu permet alors de repérer plus facilement l’application concernée.
Pour examiner ses droits, il faut se rendre dans Paramètres, puis Localisation et Autorisations des applications, avant de sélectionner l’application souhaitée. Plusieurs choix sont proposés selon les besoins : autoriser l’accès en permanence, le limiter aux périodes où l’application est utilisée, demander une autorisation à chaque fois ou interdire complètement l’accès.
Si une application n’a besoin de connaître la position du téléphone que lorsqu’elle est ouverte, l’option permettant l’accès uniquement pendant son utilisation suffit. À l’inverse, si la localisation ne lui est d’aucune utilité, il est possible de bloquer cette autorisation.