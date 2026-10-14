L’indicateur s’affiche lorsqu’une application accède à la position géographique du smartphone. Plusieurs services peuvent en avoir besoin : une application de cartographie pour calculer un itinéraire, par exemple, ou une application météo pour afficher les prévisions correspondant à l’endroit où se trouve l’utilisateur. Sa présence ne signifie donc pas nécessairement qu’une application fonctionne de manière inhabituelle. En revanche, si l’icône apparaît alors qu’aucun accès à la localisation ne semble justifié, il est possible d’identifier le service concerné sans devoir vérifier les applications une par une.

Pour cela, il suffit d’ouvrir le panneau des réglages rapides, puis d’appuyer sur l’indicateur bleu. Le téléphone affiche alors le nom de l’application qui utilise la localisation. L’utilisateur peut ainsi vérifier si cet accès correspond à ce qu’il est en train de faire.