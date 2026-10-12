Foire aux questions

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Quelle différence technique entre un compte Microsoft et un compte local pendant l’installation de Windows 11 ?

Un compte local crée un utilisateur uniquement sur le PC : les identifiants et paramètres restent principalement stockés en local, sans identité cloud obligatoire. Un compte Microsoft associe la session Windows à une identité en ligne, ce qui active plus facilement la synchronisation (paramètres, licences, services) et l’accès unifié à OneDrive, Microsoft Store ou certaines fonctions de sécurité. Au niveau de l’architecture, l’installation avec compte Microsoft ajoute une étape d’authentification en ligne (OAuth/SSO côté Microsoft) et peut lier l’appareil à un profil cloud. Cela change aussi la façon dont certains services sont provisionnés (activation, restauration, personnalisation) dès le premier démarrage.

Que signifie une “correction côté serveur” dans l’assistant de configuration (OOBE) de Windows 11 ?

Une correction côté serveur indique que Microsoft peut modifier le comportement de certaines étapes de configuration sans déployer immédiatement une mise à jour Windows classique. L’assistant de première configuration (OOBE) s’appuie sur des composants qui peuvent charger du contenu dynamique ou des règles (liens, écrans, flux) depuis les services Microsoft quand le PC est connecté à Internet. En pratique, le même Windows installé peut afficher un parcours différent selon ce que le serveur renvoie à un instant donné. Cela rend les contournements basés sur un lien ou une redirection plus faciles à neutraliser rapidement, mais aussi moins transparents car ils n’apparaissent pas forcément dans les notes de version.

À quoi servait le script bypassnro.cmd et pourquoi sa suppression complique l’installation sans compte en ligne ?

bypassnro.cmd était un script de contournement utilisé pendant l’installation pour désactiver l’exigence de connexion réseau (NRO : Network Requirement/OOBE) et, indirectement, faciliter l’accès à une création de compte local. En supprimant ce script des builds de test, Microsoft réduit une “porte d’entrée” officielle/non officielle qui permettait de modifier le déroulé de l’OOBE sans outil externe. Techniquement, cela force davantage l’utilisateur à passer par une authentification en ligne, car l’OOBE peut bloquer la progression tant que certaines conditions (réseau + compte) ne sont pas remplies. Résultat : les méthodes restantes reposent plus souvent sur des outils tiers, des modifications du registre ou des scénarios de déploiement plus avancés.