Un lien d’aide permettait de configurer Windows 11 Famille avec un compte local, sans passer par l’identification Microsoft. Découverte en septembre, l’astuce aurait déjà été neutralisée par l’éditeur, sans mise à jour du système.
Microsoft a beau multiplier les obstacles à l’installation de Windows 11 sans compte en ligne, une curieuse anomalie lui avait échappé. Repérée en septembre, elle permettait de contourner l’étape d’identification sans commande à saisir, modification du Registre ou logiciel tiers. Le raccourci se trouvait dans l’assistant de configuration lui-même, derrière un banal lien « En savoir plus » qui ouvrait bien autre chose qu’une page d’aide. Une possibilité que Redmond aurait supprimée moins d’un mois après sa découverte.
Un lien d’aide un peu trop zélé
L’astuce concernait Windows 11 Famille, lors de la première configuration du PC. Sur l’écran demandant de se connecter à un compte Microsoft, un lien « Learn more » (En savoir plus) figurait sous les options d’identification. Au lieu d’afficher des explications, il renvoyait vers la création d’un compte local.
On pouvait alors choisir un nom d’utilisateur, définir un mot de passe, répondre aux questions de sécurité et terminer l’installation sans renseigner d’identifiants Microsoft.
La méthode ne fonctionnait pas sur Windows 11 Pro et nécessitait une connexion Internet pour atteindre l'écran concerné. Elle ne permettait donc pas une installation entièrement hors ligne, mais évitait aux utilisateurs de l’édition Famille les manipulations habituellement nécessaires pour se passer d'un compte Microsoft.
Une astuce neutralisée sans mise à jour de Windows
Le 9 octobre, Bob Pony, passionné de Windows à l’origine de la découverte, a signalé sur X que l’astuce ne fonctionnait plus sur les versions récentes du système. D’après lui, Microsoft aurait effectué la correction côté serveur, sans passer par Windows Update. L’éditeur n’a pas confirmé cette intervention, absente des notes de mise à jour, et l’on ignore depuis quand elle s’applique et quelles versions sont concernées.
Pour rappel, Redmond s’emploie depuis plusieurs mois à supprimer ces possibilités de contournement. Au printemps 2025, la firme avait supprimé le script bypassnro.cmd des versions de test de Windows 11, avant de s’attaquer à d’autres commandes permettant d’éviter la connexion au compte Microsoft. L'éditeur expliquait alors vouloir empêcher les utilisateurs de sauter des étapes de configuration, au risque de laisser leur PC partiellement configuré.
Rufus permet toujours de préparer une clé USB avec Rufus pour installer Windows 11 Famille avec un compte local. Mais pour ce qui est de se passer d’un compte Microsoft dès l’installation, sans commande ni outil supplémentaire, les possibilités se font de plus en plus rares.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
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Un compte local crée un utilisateur uniquement sur le PC : les identifiants et paramètres restent principalement stockés en local, sans identité cloud obligatoire. Un compte Microsoft associe la session Windows à une identité en ligne, ce qui active plus facilement la synchronisation (paramètres, licences, services) et l’accès unifié à OneDrive, Microsoft Store ou certaines fonctions de sécurité. Au niveau de l’architecture, l’installation avec compte Microsoft ajoute une étape d’authentification en ligne (OAuth/SSO côté Microsoft) et peut lier l’appareil à un profil cloud. Cela change aussi la façon dont certains services sont provisionnés (activation, restauration, personnalisation) dès le premier démarrage.
Une correction côté serveur indique que Microsoft peut modifier le comportement de certaines étapes de configuration sans déployer immédiatement une mise à jour Windows classique. L’assistant de première configuration (OOBE) s’appuie sur des composants qui peuvent charger du contenu dynamique ou des règles (liens, écrans, flux) depuis les services Microsoft quand le PC est connecté à Internet. En pratique, le même Windows installé peut afficher un parcours différent selon ce que le serveur renvoie à un instant donné. Cela rend les contournements basés sur un lien ou une redirection plus faciles à neutraliser rapidement, mais aussi moins transparents car ils n’apparaissent pas forcément dans les notes de version.
bypassnro.cmd était un script de contournement utilisé pendant l’installation pour désactiver l’exigence de connexion réseau (NRO : Network Requirement/OOBE) et, indirectement, faciliter l’accès à une création de compte local. En supprimant ce script des builds de test, Microsoft réduit une “porte d’entrée” officielle/non officielle qui permettait de modifier le déroulé de l’OOBE sans outil externe. Techniquement, cela force davantage l’utilisateur à passer par une authentification en ligne, car l’OOBE peut bloquer la progression tant que certaines conditions (réseau + compte) ne sont pas remplies. Résultat : les méthodes restantes reposent plus souvent sur des outils tiers, des modifications du registre ou des scénarios de déploiement plus avancés.