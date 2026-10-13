Pour traiter de telles données, il fallait un consentement explicite. Xandr a supposé que Grindr l'avait obtenu. Elle n'a donc rien vérifié et n'a prévu aucune base légale pour son propre traitement. La Datatilsynet la juge alors coresponsable avec l'application. Sa directrice, Line Coll, rappelle que chaque société doit pouvoir prouver qu'elle avait le droit d'utiliser ces informations. Selon elle, quand tout le monde se renvoie la balle, les droits des utilisateurs deviennent "sans valeur en pratique". Elle insiste aussi sur le fait qu'une fois diffusées, ces données échappent à la personne concernée et peuvent être croisées avec d'autres pour dresser un portrait détaillé de sa vie.