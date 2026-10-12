Cette simplification s’accompagne d’un changement important dans la configuration du serveur MCP. Par défaut, une nouvelle installation donne accès à toutes les API LLM disponibles dans Home Assistant, y compris celles qui seront ajoutées ultérieurement.

Cela ne signifie pas pour autant que ChatGPT ou Claude peuvent immédiatement contrôler toute la maison. Les appareils et entités accessibles restent soumis aux autorisations configurées dans Home Assistant. La plateforme réserve également les connexions au serveur MCP aux comptes administrateurs par défaut.

Ces protections méritent toutefois une attention particulière. Donner accès à ses objets connectés à une intelligence artificielle, ce n’est pas simplement lui permettre de consulter la température du salon. Selon les droits accordés, elle pourrait aussi modifier le chauffage, contrôler certains équipements ou déclencher des actions automatisées.

Les utilisateurs peuvent heureusement modifier les paramètres d’accès à tout moment, sans avoir à supprimer puis réinstaller l’intégration. Il reste préférable de limiter les fonctions exposées aux besoins réels de l’assistant, plutôt que de lui ouvrir toutes les possibilités offertes par son installation. Cette évolution rappelle d’ailleurs l’ouverture récente de Google Home aux assistants IA tiers, avec les mêmes interrogations sur les autorisations et la confidentialité des données.

Home Assistant poursuit ainsi son objectif de rendre la domotique plus accessible, sans abandonner le contrôle laissé aux utilisateurs. L’arrivée des agents IA pourrait bien transformer notre manière de gérer la maison, à condition de ne pas leur confier les clés trop rapidement.