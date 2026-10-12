Home Assistant 2026.10 simplifie la connexion des assistants IA à votre maison connectée. Quelques réglages méritent toutefois votre attention avant de leur donner accès à vos équipements.
Faire dialoguer ChatGPT ou Claude avec les équipements de sa maison connectée n’est pas nouveau. Home Assistant permet déjà cette interaction depuis plusieurs mois, mais la configuration demandait quelques connaissances techniques et un peu de patience. Avec sa mise à jour 2026.10, disponible depuis le 7 octobre, la plateforme domotique open source veut rendre cette possibilité beaucoup plus accessible. Quelques clics suffisent désormais pour connecter un assistant IA à son installation, sans avoir à se perdre dans les menus. Une simplification appréciable, même si elle soulève quelques questions sur la sécurité de nos objets connectés.
Un clic pour connecter ChatGPT ou Claude à sa maison
Jusqu'ici, il fallait installer l’intégration MCP, sélectionner les fonctionnalités à partager, puis retrouver la bonne adresse pour connecter son assistant. Une procédure loin d’être insurmontable, mais qui pouvait décourager les utilisateurs moins expérimentés.
Avec Home Assistant 2026.10, tout se passe désormais dans une nouvelle section IA, accessible depuis les paramètres système. Une carte dédiée au protocole MCP permet d’activer le serveur en un clic et affiche directement les adresses nécessaires à la connexion. Il suffit ensuite de copier celle correspondant à son assistant compatible.
L'intégration fonctionne également dans l’autre sens. Home Assistant peut désormais détecter automatiquement les applications proposant leur propre serveur MCP, puis demander une confirmation avant de les connecter. De quoi faciliter les échanges entre la plateforme domotique et les différents outils d’intelligence artificielle.
Une ouverture facilitée, mais des autorisations à surveiller
Cette simplification s’accompagne d’un changement important dans la configuration du serveur MCP. Par défaut, une nouvelle installation donne accès à toutes les API LLM disponibles dans Home Assistant, y compris celles qui seront ajoutées ultérieurement.
Cela ne signifie pas pour autant que ChatGPT ou Claude peuvent immédiatement contrôler toute la maison. Les appareils et entités accessibles restent soumis aux autorisations configurées dans Home Assistant. La plateforme réserve également les connexions au serveur MCP aux comptes administrateurs par défaut.
Ces protections méritent toutefois une attention particulière. Donner accès à ses objets connectés à une intelligence artificielle, ce n’est pas simplement lui permettre de consulter la température du salon. Selon les droits accordés, elle pourrait aussi modifier le chauffage, contrôler certains équipements ou déclencher des actions automatisées.
Les utilisateurs peuvent heureusement modifier les paramètres d’accès à tout moment, sans avoir à supprimer puis réinstaller l’intégration. Il reste préférable de limiter les fonctions exposées aux besoins réels de l’assistant, plutôt que de lui ouvrir toutes les possibilités offertes par son installation. Cette évolution rappelle d’ailleurs l’ouverture récente de Google Home aux assistants IA tiers, avec les mêmes interrogations sur les autorisations et la confidentialité des données.
Home Assistant poursuit ainsi son objectif de rendre la domotique plus accessible, sans abandonner le contrôle laissé aux utilisateurs. L’arrivée des agents IA pourrait bien transformer notre manière de gérer la maison, à condition de ne pas leur confier les clés trop rapidement.