Dans un contexte assez incertain, par rapport notamment au regard de la Chine sur Taïwan, un autre sujet brûlant se joue aux États-Unis, où TSMC ne cesse d’étendre sa présence pour produire au plus près de ses grands clients américains. Le groupe consacre déjà 265 milliards de dollars à la construction d’usines de puces en Arizona, une enveloppe gonflée de 100 milliards en juillet. Et il pourrait ne pas s’arrêter là, car en septembre, on apprenait que TSMC étudiait aussi un investissement au Texas. Une piste relancée la semaine dernière par Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a annoncé que ses entreprises construiraient et exploiteraient Terafab, un gigantesque complexe consacré aux puces pour l’IA, situé près d’Austin. TSMC pourrait en louer une partie pour y installer ses propres lignes de production.