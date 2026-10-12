Orange vend désormais un Fast Pass 5G+, une option à 5 euros qui offre une bande passante dédiée sur son réseau mobile quand les antennes saturent. Concerts, festivals ou stades sont visés, sous plusieurs conditions.
Nous ne parlons pas d'un célèbre parc d'attractions orné des oreilles de Mickey, mais bien de l'opérateur Orange, qui commercialise désormais un Fast Pass 5G+. Il s'agit d'un pass, comme son nom l'indique, proposé à 5 euros et qui promet, moyennant cette poignée d'euros, le maintient d'une connexion fluide sur son réseau mobile dans les lieux de forte affluence. L'option, sans abonnement ni engagement, réserve une bande passante dédiée à ses détenteurs pendant au moins 24 heures, au moment où le réseau sature. Mais qui exactement peut en profiter, comment l'activer au bon moment, et qu'est-ce qu'Orange se garde bien de promettre ? On fait le point.
Orange veut faire paye pour s'assurer une bonne connexion dans la foule
Pour saisir le principe du Fast Pass 5G+ d'Orange, il faut vous imaginer une autoroute bouchée, avec une voie qui serait réservée à quelques véhicules. Sur un réseau mobile, chaque antenne dessert une zone précise, baptisée « cellule », et partage sa capacité entre tous les téléphones qui s’y connectent. Plus la foule est dense, plus la part de chacun se réduit. Lorsque la cellule atteint 80 % d’occupation, Orange réserve alors une partie de cette capacité aux détenteurs du Fast Pass, qui n’ont plus à jouer des coudes avec le reste du public. À la clé, l'opérateur assure proposer des débits jusqu’à deux fois plus rapides
Le Fast Pass 5G+ cible les lieux où des milliers de personnes se connectent au même endroit, par exemple des concerts, des matchs sportifs, des festivals ou des… parcs d'attractions. Notons, pour éviter de froisser les puristes de Disneyland Paris, que Mickey propose désormais le service « Disney Premier Access », qui permet de payer un ticket à l'attraction, pour s'éviter les files d'attente traditionnelles.
En tout cas, chez Orange, le Fast Pass fonctionne aussi bien sous un toit qu'en plein air, à condition que le site soit couvert par la 5G+ de l'opérateur. Concrètement, il doit permettre d'envoyer photos et vidéos en direct sans attente interminable, de rester joignable et de retrouver plus facilement ses amis dans la cohue. Il doit aussi servir à la sortie, ce moment où tout le monde dégaine son téléphone en même temps pour chercher son itinéraire, commander un taxi ou un Uber.
Concernant l'aspect pratique, ajoutons que le pass peut se réserver à l'avance, avec une activation programmée à partir de 3 heures du matin le jour choisi. Il peut aussi se déclencher immédiatement le jour même. Et petite subtilité, une souscription faite entre 23 heures et 3 heures ne démarre qu'à 3 heures. Le pass court ensuite jusqu'à 23h59 le lendemain, soit au moins 24 heures. D'où le conseil plutôt judicieux d'Orange de le programmer pour la veille de son arrivée.
Quelques vérifications d'usage à effectuer avant de payer 5 euros
Encore faut-il remplir trois conditions pour s’offrir le Fast Pass 5G et sa voie réservée. D’abord, il faut être abonné à un forfait mobile Orange 5G éligible ou au forfait 130 Go 5G+. Ensuite, il faut posséder un téléphone compatible avec la 5G+, ce qui n’est pas le cas de tous les modèles 5G. Enfin, il faut évidemment se trouver dans une zone couverte par la 5G+, qui repose sur la fréquence des 3,5 GHz, la fréquence phare de la 5G, plus rapide mais de portée plus courte. Son déploiement se poursuit, et la carte de couverture est consultable sur reseaux.orange.fr. Précision utile pour les voyageurs, l’option ne fonctionne qu’en France métropolitaine.
Pour rappel, la 5G+ est la « vraie » 5G, dite autonome, c'est-à-dire que contrairement à la 5G classique, elle ne s’appuie plus sur le réseau 4G et dispose de ses propres équipements, de l’antenne au cœur du réseau. Avec elle, Orange promet une connexion plus stable, aux débits plus réguliers, et une latence réduite, c’est-à-dire un temps de réaction plus court du réseau. Les appels passent eux aussi en 5G grâce à la VoNR (la voix sur 5G), et les données de la carte SIM sont chiffrées pour mieux protéger l’identité de l’abonné. En combinant la bande des 3,5 GHz avec celle des 700 MHz, Orange annonce des débits théoriques jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi.
Pour ce qui est du Fast Pass 5G+, ce dernier a toutefois une limite, assumée par Orange d'ailleurs, à savoir qu'aucun débit minimum n’est garanti. Le résultat dépend de plusieurs facteurs, comme la qualité de la couverture à l’endroit précis où l’on se trouve, la capacité maximale de l’antenne, les performances de son téléphone ou encore le nombre d’autres clients ayant pris le pass au même endroit. Si une bonne partie du public a eu la même idée, la voie réservée risque à son tour d’être encombrée, et en cas de saturation extrême ou de signal trop faible, le gain peut être minime. Pour finir, le pass se désactive tout seul à expiration et n’est jamais renouvelé automatiquement. Il faudra ainsi repayer 5 euros à chaque fois.