Pour ce qui est du Fast Pass 5G+, ce dernier a toutefois une limite, assumée par Orange d'ailleurs, à savoir qu'aucun débit minimum n’est garanti. Le résultat dépend de plusieurs facteurs, comme la qualité de la couverture à l’endroit précis où l’on se trouve, la capacité maximale de l’antenne, les performances de son téléphone ou encore le nombre d’autres clients ayant pris le pass au même endroit. Si une bonne partie du public a eu la même idée, la voie réservée risque à son tour d’être encombrée, et en cas de saturation extrême ou de signal trop faible, le gain peut être minime. Pour finir, le pass se désactive tout seul à expiration et n’est jamais renouvelé automatiquement. Il faudra ainsi repayer 5 euros à chaque fois.