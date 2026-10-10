Les participants ont accordé en moyenne 2,76 francs par exercice à Johan et Johanna, contre 1,98 franc au robot de bureau. Ils ont aussi accordé davantage de confiance aux deux avatars humains, alors que les chercheurs avaient branché tous les assistants sur le modèle gpt-4-1106-preview d’OpenAI. « Avec Johanna, j’ai davantage fait confiance à la réponse, et j’ai aussi eu le sentiment qu’elle comprenait mieux ma question », a raconté l’une des personnes interrogées.

Entre Johan et Johanna, les participants ont surtout fait la différence au moment de payer. Ils ont versé en moyenne 2,96 francs à Johan et 2,54 à Johanna, et hommes et femmes du panel ont donné moins à l’assistante. Sur la confiance, en revanche, l’écart entre les deux avatars est trop faible pour être statistiquement significatif, avec une note de 5,58 sur 7 pour Johan et de 5,25 pour Johanna. « La technologie derrière ces agents d’IA était exactement la même », a rappelé Mary Hausfeld, professeure assistante à la Kemmy Business School de Limerick et coautrice de l’étude, dans un communiqué relayé par la presse RH.

Sur les 34 entretiens, seuls trois participants ont envisagé un biais dans leurs choix. « Personnellement, je pense qu’on a l’impression que ça n’a pas d’impact, mais je pense que ça en a un très fort », a estimé l’un d’eux. Un autre a balayé la question au motif qu’« une machine n’a pas vraiment de genre ». Quatre personnes ont pour leur part relié le genre de l’assistant au type de tâche. « Pour les questions interpersonnelles, je pense à une femme. Et pour les faits concrets, à un homme », a expliqué l’une d’elles, avant d’ajouter que cela ne comptait pas vraiment pour elle. Neuf autres ont même dit préférer une voix féminine, souvent par habitude des assistants vocaux du marché. Pour les auteurs, ce décalage entre les principes affichés et les versements est un « angle mort métacognitif ».