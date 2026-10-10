Devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dépendances numériques, le 21 avril, Sébastien Lescop a rappelé le recul des Européens sur le marché du cloud. Leurs fournisseurs en détenaient 27 % en 2017, contre 15 % au moment de l’audition. Philippe Latombe, président de la commission, a ensuite interrogé les fournisseurs sur les consortiums, après avoir constaté que les lauréats d’un appel d’offres de 180 millions d’euros de la Commission européenne avaient surtout candidaté en groupement.

« Chez Scaleway, nous n’y croyons pas. C’est trop compliqué », a répondu son directeur général, Damien Lucas. Ses clients cherchent d’après lui une alternative crédible à AWS ou à Azure, et non un assemblage de petites entreprises réparties entre l’infrastructure et les services managés. Philippe Miltin, directeur général d’Outscale, voulait pour sa part que l’État concentre ses aides sur quelques champions et cesse de les disperser.

Dans le groupement soutenu par France 2030, Cloud Temple pilote le programme et porte la majorité des travaux. Damien Lucas avait toutefois salué, lors de l’audition d’avril, l’appel à projets dont ce consortium est lauréat. Grâce à ce type d’aide, les fournisseurs peuvent selon lui continuer à développer de nouveaux produits. L’essentiel des investissements du secteur est consacré aux infrastructures, et le patron de Scaleway attend surtout des acheteurs publics des engagements de commandes pour les financer.