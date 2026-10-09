L'argent dans le monde de l'intelligence artificielle coule à flots depuis des années. Et Softbank espère que ça va continuer, vu la tournée actuelle de son patron, Masayoshi Son.
Si l'on a l'habitude d'entendre parler des levées de fonds prodigieuses d'Anthropic (Claude) ou d'OpenAI (ChatGPT), il y a aussi une société incontournable aujourd'hui dans le secteur de l'IA : Softbank. Le géant japonais des télécommunications est en effet un peu partout, que ce soit dans le projet Stargate aux USA, ou en France, où le groupe veut investir 75 milliards d'euros dans des data centers. Autant dire que Softbank a toujours besoin de plus de cash, et qu'il sait où en trouver.
Masayoshi Son cherche à convaincre des géants du Golfe d'investir encore 100 milliards de dollars dans des projets IA
Selon des informations du Financial Times, le patron de Softbank Masayoshi Son a multiplié les rencontres ces dernières semaines avec des investisseurs du Golfe, dont plusieurs personnages importantes des Émirats arabes unis.
Et son objectif apparaît assez démesuré : récolter auprès d'eux quelque 100 milliards de dollars. Cet argent lui permettrait de créer un fonds, destiné à acquérir des entreprises, pour ensuite améliorer leur fonctionnement et leurs opérations grâce à l'IA et d'autres technologies de pointe.
Jusqu'où les grandes fortunes du Moyen-Orient sont-elles prêtes à ouvrir leur portefeuille ?
Le projet arrive au moment où le marché commence à (légèrement) se questionner sur l'ampleur exceptionnelle des investissements IA. Hier ainsi, après la découverte du chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI, beaucoup moins important qu'attendu, le Nasdaq et ses grands noms ont fini la journée sur le recul.
Et du côté des fortunes du Moyen-Orient, on a déjà engagé des capitaux très importants dans l'intelligence artificielle, via les fonds souverains des nations de cette région. On estime que l'an dernier, l'ensemble des fonds souverains de la planète avaient ainsi dépensé 66 milliards de dollars dans l'IA et les infrastrucrtures digitales, avec, à l'avant-garde, des grands noms comme le fond émirati Mubadala ou bien le fonds saoudien PIF. Est-ce qu'ils auront envie d'aller plus loin, alors que le doute s'installe ?