Selon des informations du Financial Times, le patron de Softbank Masayoshi Son a multiplié les rencontres ces dernières semaines avec des investisseurs du Golfe, dont plusieurs personnages importantes des Émirats arabes unis.

Et son objectif apparaît assez démesuré : récolter auprès d'eux quelque 100 milliards de dollars. Cet argent lui permettrait de créer un fonds, destiné à acquérir des entreprises, pour ensuite améliorer leur fonctionnement et leurs opérations grâce à l'IA et d'autres technologies de pointe.