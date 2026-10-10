Conduire sous une grosse averse peut vite tourner au cauchemar. C’est cette peur concrète qui a poussé Dhruv Bhutani, journaliste chez XDA, à installer Météo & Radar sur le système Android Auto de son véhicule. Habitué aux longs trajets et aux averses brutales, il souhaitait surtout voir où se trouve réellement les perturbations avant de prendre la route.

Depuis cette manipulation, l'écran central de sa voiture ne lui sert plus uniquement à suivre un itinéraire ou à changer de playlist musicale, mais aussi à jeter un œil à ce qui arrive au loin dans le ciel.

Un radar météo directement sur l’écran de la voiture

Pas besoin de bricoler Android Auto pour reproduire l’expérience. Météo & Radar, connue sous le nom Weather & Radar en anglais, est officiellement compatible avec la plateforme de Google depuis 2023.

Une fois installée sur le smartphone de l'utilisateur, l’application apparaît automatiquement parmi celles disponibles sur l'écran principal de la voiture. Sa carte affiche les précipitations, les nuages et les impacts de foudre, avec également des vues consacrées au vent ou aux températures.