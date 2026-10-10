Voir une averse arriver directement sur l’écran du système infotainment de sa voiture peut sembler gadget. Pour l'un de nos confrères de XDA, c’est pourtant devenu un moyen simple de choisir quand partir, où s’arrêter et s’il vaut mieux laisser passer l’orage.
Conduire sous une grosse averse peut vite tourner au cauchemar. C’est cette peur concrète qui a poussé Dhruv Bhutani, journaliste chez XDA, à installer Météo & Radar sur le système Android Auto de son véhicule. Habitué aux longs trajets et aux averses brutales, il souhaitait surtout voir où se trouve réellement les perturbations avant de prendre la route.
Depuis cette manipulation, l'écran central de sa voiture ne lui sert plus uniquement à suivre un itinéraire ou à changer de playlist musicale, mais aussi à jeter un œil à ce qui arrive au loin dans le ciel.
Un radar météo directement sur l’écran de la voiture
Pas besoin de bricoler Android Auto pour reproduire l’expérience. Météo & Radar, connue sous le nom Weather & Radar en anglais, est officiellement compatible avec la plateforme de Google depuis 2023.
Une fois installée sur le smartphone de l'utilisateur, l’application apparaît automatiquement parmi celles disponibles sur l'écran principal de la voiture. Sa carte affiche les précipitations, les nuages et les impacts de foudre, avec également des vues consacrées au vent ou aux températures.
L'interface de Météo & Radar sur Android Auto. ©Dhruv Bhutani pour XDA
Le radar suit la position du véhicule et peut, sur certains écrans, partager l’affichage avec l’application de navigation. Dans son article du 8 octobre, Dhruv Bhutani précise d'ailleurs continuer à utiliser principalement Google Maps ou Organic Maps. Il consulte surtout la météo avant de partir de chez lui ou du bureau, ou pendant une pause, lorsque le ciel commence à se gâter.
Attendre vingt minutes plutôt que rouler sous l’orage
C’est là que le radar devient plus utile qu’une simple prévision météo par tranche horaire. Une soirée annoncée pluvieuse peut comporter de longues accalmies. En regardant le déplacement des précipitations, il devient alors possible de voir si une grosse averse est sur le point de traverser sa route ou si elle aura déjà filé quelques dizaines de minutes plus tard.
Sur un long trajet, un arrêt sur une aire pourra aussi durer un peu plus longtemps si une zone orageuse approche. À l’inverse, le radar pourra montrer qu’il vaut mieux pas traîner voire repartir immédiatement avant son arrivée.
Android Auto est un peu le Windows des voitures. Les amateurs de personnalisation peuvent s'en donner à cœur joie et pousser l’expérience bien au-delà d’une simple appli météo. Prenons, par exemple, AA Torque qui permet d’afficher sur l’écran central de la voiture les données du véhicule remontées par Torque Pro depuis un adaptateur OBD2 (voir la vidéo ci-dessus).
Même plus modeste que ces outils de personnalisation, ce radar météo peut clairement aider à anticiper les mauvaises conditions avant de prendre la route. Une fonction qui mériterait de trouver sa place dans davantage de systèmes embarqués et d’applications GPS.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces