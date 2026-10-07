Souvenez-vous, en juin dernier nous évoquions un informateur fiable pour évoquer la possibilité de voir des processeurs Raptor Lake revenir sur le devant de la scène dès l'année prochaine.

Cette gamme « Raptor Lake Next » donnait l'impression qu'Intel n'en avait pas terminé avec cette architecture pourtant lancée il y a maintenant plus de quatre ans avec les Core Ultra 13000. Aujourd'hui, le site VideoCardz apporte des précisions : cette gamme serait exclusivement réservée au segment HX, celui des ordinateurs portables les plus performants.

Intel aurait décidé de baptiser ses nouvelles puces Core 2000HX afin de se rapprocher de la nomenclature utilisée pour les puces Nova Lake, les Core Ultra 4000HX. Nous n'en savons cependant pas plus sur les noms exacts des puces, mais des détails ont fuité à propos de leurs caractéristiques techniques.

Le haut de gamme serait représenté par un modèle Core 9 2000HX doté de 24 cœurs partagés entre 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. À côté de lui, deux Core 7 sont évoqués : le premier doté de 20 cœurs (8P + 12E) et le second avec 14 cœurs (6P + 8E). Des configurations qui rappellent celles des actuels Raptor Lake-HX.