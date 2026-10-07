Alors que la DDR4 est moins onéreuse que la DDR5, le retour d'une gamme de CPU Raptor Lake Next viendrait de réduire (un peu) le prix des laptops.
Tout porte à croire que le retour de l'architecture Raptor Lake concernera des processeurs relativement haut de gamme. Aucune puce Core 3 ou Core 5 n'est pour l'heure évoquée.
Raptor Lake de retour en 2027
Souvenez-vous, en juin dernier nous évoquions un informateur fiable pour évoquer la possibilité de voir des processeurs Raptor Lake revenir sur le devant de la scène dès l'année prochaine.
Cette gamme « Raptor Lake Next » donnait l'impression qu'Intel n'en avait pas terminé avec cette architecture pourtant lancée il y a maintenant plus de quatre ans avec les Core Ultra 13000. Aujourd'hui, le site VideoCardz apporte des précisions : cette gamme serait exclusivement réservée au segment HX, celui des ordinateurs portables les plus performants.
Intel aurait décidé de baptiser ses nouvelles puces Core 2000HX afin de se rapprocher de la nomenclature utilisée pour les puces Nova Lake, les Core Ultra 4000HX. Nous n'en savons cependant pas plus sur les noms exacts des puces, mais des détails ont fuité à propos de leurs caractéristiques techniques.
Le haut de gamme serait représenté par un modèle Core 9 2000HX doté de 24 cœurs partagés entre 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. À côté de lui, deux Core 7 sont évoqués : le premier doté de 20 cœurs (8P + 12E) et le second avec 14 cœurs (6P + 8E). Des configurations qui rappellent celles des actuels Raptor Lake-HX.
Un recyclage qui pourrait avoir du sens
De fait, le positionnement de cette gamme qui fait du neuf avec du vieux paraît assez clair : Intel ne semble pas prévoir de puces d'entrée de gamme ou de portables à destination des familles, les créateurs de contenus sont visés.
Aucun modèle des séries H, P ou U n'est ainsi prévu et il n'est pas non plus prévu de révolutionner le monde du portable, pour ça Intel compte davantage sur Nova Lake. Non, Raptor Lake Next se rapproche bien davantage d'une sorte de retour d'une architecture éprouvée afin de coller au contexte très particulier que l'on connaît aujourd'hui.
En effet, alors que l'on traverse sans doute la pire crise inflationniste de l'histoire sur le secteur de la mémoire vive, Raptor Lake Next pourrait avoir une carte à jouer. La crise de la RAM est davantage perceptible sur la DDR5 et, ça tombe plutôt bien, Raptor Lake était une architecture capable de cohabiter aussi bien avec de la DDR5 qu'avec de la DDR4, beaucoup moins onéreuse. Un atout bien sûr conservé sur Raptor Lake Next.
Reste évidemment à connaître la tarification envisagée par Intel pour cette vraie fausse nouvelle gamme. Un processeur 24 cœurs peut disposer d'une bonne réserve de puissance et la question de son potentiel, voire de sa mise en concurrence avec les générations plus modernes, se pose.