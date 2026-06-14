Pas tout à fait une annonce surprise dans la mesure où plusieurs rumeurs avaient déjà mis les pieds dans le plat, le retour du Ryzen 7 5800X3D d'AMD confirme les difficultés des plateformes les plus modernes.

Des difficultés évidemment liées aux surcoûts entraînés par les hausses de prix répétées observées sur le secteur de la DRAM et celui de la NAND. Parmi les composants les plus touchés : les barrettes de DDR5 qui ont doublé voire triplé de prix en l'espace de quelques mois… sans que l'on ne sache très bien quand les tarifs vont repartir à la baisse.

Pour ne pas (trop) se ruiner avec une nouvelle configuration, une astuce est de se tourner vers des composants un petit peu anciens, quand ils sont encore en stock. Par exemple, si la DDR4 a elle aussi augmenté, l'inflation est moins marquée que sur la DDR5. C'est dans ce contexte qu'AMD a donc annoncé le retour du Ryzen 7 5800X3D, un CPU AM4 associé à de la DDR4.