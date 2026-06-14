Pas attendus avant début 2027, les nouveaux « Core 200 Raptor Lake Next » confirment que la baisse de la DDR5 n'est pas pour tout de suite.
Si Intel prépare sa petite révolution avec la sortie de la gamme de processeurs Nova Lake en début d'année prochaine, 2027 marquera aussi la sortie de CPU sur socket LGA-1700. Oui, ce socket abandonné au profit du LGA-1854 il y a moins de deux ans.
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AMD aussi relance des puces en DDR4
Pas tout à fait une annonce surprise dans la mesure où plusieurs rumeurs avaient déjà mis les pieds dans le plat, le retour du Ryzen 7 5800X3D d'AMD confirme les difficultés des plateformes les plus modernes.
Des difficultés évidemment liées aux surcoûts entraînés par les hausses de prix répétées observées sur le secteur de la DRAM et celui de la NAND. Parmi les composants les plus touchés : les barrettes de DDR5 qui ont doublé voire triplé de prix en l'espace de quelques mois… sans que l'on ne sache très bien quand les tarifs vont repartir à la baisse.
Pour ne pas (trop) se ruiner avec une nouvelle configuration, une astuce est de se tourner vers des composants un petit peu anciens, quand ils sont encore en stock. Par exemple, si la DDR4 a elle aussi augmenté, l'inflation est moins marquée que sur la DDR5. C'est dans ce contexte qu'AMD a donc annoncé le retour du Ryzen 7 5800X3D, un CPU AM4 associé à de la DDR4.
Après le refresh, Raptor Lake « Next »
Intel n'est cependant pas en reste et dès la fin de l'année dernière, on a commencé à parler du maintien de certaines architectures. Un maintien qui a été confirmé en avril dernier par Robert Hallock.
Le directeur général de la division CPU grand public d'Intel avait ainsi expliqué que « Raptor Lake est un élément clé de notre stratégie, je tiens à le préciser […] Il reste très performant, même face à l'arrivée de plusieurs générations de matériel concurrent. Il est donc là pour durer. Je souhaite que chacun comprenne que Raptor Lake continuera d'être largement disponible ».
En réalité, il s'agit de plus qu'un simple maintien. Intel aurait effectivement dans ses cartons de nouvelles puces en architecture Raptor Lake. Des processeurs qui viennent donc compléter la gamme et que plusieurs sources baptisent déjà « Core 200 Raptor Lake Next ». Attention toutefois, il n'est pour l'heure pas question de confirmation officielle d'Intel.
Polyvalente, cette gamme « Raptor Lake Next » pourra être associée à de la DDR5, mais aussi à de la DDR4 pour réduire (un peu) les coûts. Nos confrères de VideoCardz précisent toutefois que la production n'est pas encore pour tout de suite : on parle d'une mise en route en tout début d'année prochaine alors que les échantillons de qualification ne sont pas encore validés.
Cela n'empêche pas le toujours bien informé Jaykihn de préciser sur X les spécifications de plusieurs des puces envisagées par Intel : un modèle 16 cœurs (8P+8E) avec un TDP de 125 watts ainsi qu'un modèle 20 cœurs (8P+12E) à seulement 65 watts sont ainsi évoqués. Il est aussi question d'un 10 cœurs (6P+4E) et d'un 4 cœurs (4P+0E)… au moins.
Le retour, début 2027, de puces en socket LGA-1700 est toutefois un mauvais signal envoyé aux clients de la dernière plateforme lancée par Intel, le LGA-1851. En effet, cette dernière sera remplacée par le LGA-1954 de la génération Nova Lake et n'aura donc plus d'avenir : barrée d'un côté par plus moderne et de l'autre par le retour d'un LGA-1700 compatible DDR4.