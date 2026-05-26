L'architecture hybride P-cores/E-cores semble bel et bien avoir vécu chez Intel, même si sa disparition va prendre un peu de temps.
Donné pour moribond il y a à peine dix-huit mois, Intel a repris du poil de la bête. Les plans CPU de la firme américaine sont surveillés comme le lait sur le feu et la stratégie du groupe pourrait bien lui donner de quoi affronter plus sereinement les Ryzen actuels et futurs.
Nova Lake-S et Nova Lake-AX sur les rails
À Clubic, nous avons l'habitude de prendre une certaine distance vis-à-vis des révélations que ne manque pas de faire Moore's Law is Dead, un Youtubeur qui cède bien souvent au sensationnalisme avec ses annonces.
Pour autant, la dernière vidéo de l'influenceur mérite assurément au moins un petit coup d'œil. D'abord parce qu'il est question de plusieurs informations très intéressantes à propos de la stratégie d'Intel. Ensuite parce que les précisions données par Moore's Law is Dead sont corroborées par d'autres informateurs, ce qui est bien sûr pour inspirer confiance.
Dans un premier temps, il est d'abord question d'une confirmation et d'une clarification. Intel aurait bien dans l'idée de mettre (au moins) deux générations de CPU Nova Lake. En début d'année prochaine, les Nova Lake-S sont les plus attendus pour le moment : ils lanceront le nouveau socket (LGA-1954) ainsi que le nouveau cache grande capacité, le bLLC.
Nous vous en parlions déjà en juillet dernier, Intel entend aussi proposer une puce Nova Lake plus ou moins en mesure de concurrencer la gamme Strix Halo d'AMD. Cette série baptisée Nova Lake-AX intégrera jusqu'à 32 cœurs GPU Xe3P, mais elle ne devrait sortir que six mois à un an après Nova Lake-S.
Moore's Law is Dead ne donne pas de date précise pour Nova Lake-AX, juste une estimation de ce qui est « possible » chez Intel, preuve que le calendrier n'est peut-être tout simplement pas encore fixé.
Hammer Lake et l'hyper-threading
Dans la foulée de cette double sortie pour Nova Lake, Intel devrait ne pas perdre de temps pour nous proposer la génération suivante, connue sous le nom de Razor Lake. Là, Moore's Law is Dead évoque un calendrier encore flou, mais mentionne déjà « fin 2027 » ou « début 2028 » avec de nouveaux cœurs performants Griffin Cove pour succéder aux Coyote Cove de Nova Lake.
Là où les choses deviennent très intéressantes, c'est quand Moore's Law is Dead sous-entend que Razor Lake pourrait bien être la dernière génération à pratiquer l'hybridation chez Intel. Après Razor Lake, le groupe américain s'en retournerait à une architecture unifiée, les « unified cores » déjà évoqués à plusieurs reprises et qui seraient associés à Titan Lake.
Titan Lake ne devrait toutefois être proposée que pour les gammes mobiles et le mystère reste entier pour les gammes desktop. Si Razor Lake est la dernière à proposer des P-cores et des E-cores, que se passera-t-il à l'arrivée de Titan Lake ? De plus, tout porte à croire que les « unified cores » d'Intel pourraient tout de même recouvrir deux réalités, un peu comme chez AMD.
Sur certains Ryzen, nous avons effectivement des cœurs Zen et d'autres Zen C, mais leur architecture reste globalement la même. Il semblerait donc qu'Intel conserve les noms P-cores et E-cores pour désigner des cœurs identiques où seule la configuration diffère. Ce n'est qu'avec la seconde génération de CPU à « unified cores » – Hammer Lake – que la technologie arriverait en desktop.
Hammer Lake sera une génération mixte puisqu'elle est également prévue sur mobile, mais elle sera surtout l'occasion pour Intel de réintroduire un fantôme : la technologie hyper-threading fera son retour !
Enfin, et ce n'est pas le moins important, les documents que Moore's Law is Dead aurait eus entre les mains confirment la volonté de conserver le socket LGA-1954 chez Intel : Nova Lake, Razor Lake, mais aussi Hammer Lake sont toutes les trois prévues sur ce support.