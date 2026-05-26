Dans un premier temps, il est d'abord question d'une confirmation et d'une clarification. Intel aurait bien dans l'idée de mettre (au moins) deux générations de CPU Nova Lake. En début d'année prochaine, les Nova Lake-S sont les plus attendus pour le moment : ils lanceront le nouveau socket (LGA-1954) ainsi que le nouveau cache grande capacité, le bLLC.

Nous vous en parlions déjà en juillet dernier, Intel entend aussi proposer une puce Nova Lake plus ou moins en mesure de concurrencer la gamme Strix Halo d'AMD. Cette série baptisée Nova Lake-AX intégrera jusqu'à 32 cœurs GPU Xe3P, mais elle ne devrait sortir que six mois à un an après Nova Lake-S.

Moore's Law is Dead ne donne pas de date précise pour Nova Lake-AX, juste une estimation de ce qui est « possible » chez Intel, preuve que le calendrier n'est peut-être tout simplement pas encore fixé.