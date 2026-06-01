Une édition dite « 10ᵉ anniversaire » de cette première puce X3D a donc été imaginée pour célébrer les 10 ans – quelle surprise ! – de la plateforme AM4, laquelle semble inoxydable. Au moment de cette annonce, AMD n’avait pas été précis et nous ne savions par exemple pas quels marchés seraient concernés par ce second lancement ni quel serait le prix de la puce.

En prélude au Computex 2026, AMD a donc clarifié les choses et apporte les réponses aux questions que nous nous posions. En premier lieu, c’est le 25 juin prochain que ce Ryzen 7 5800X3D 10ᵉ anniversaire sera commercialisé, et ce, sans qu’il soit question de le limiter à tel ou tel marché.