Une nouvelle preuve de l’exceptionnelle longévité de la plateforme AM4 mise en place il y a dix ans par AMD. Record.
Premier processeur doté de la technologie 3D Vertical Cache d’AMD, le Ryzen 7 5800X3D a marqué les esprits. Il aura donc une chance de le faire encore un peu plus à la faveur d’une ressortie à laquelle le monde de la tech ne nous a pas habitués.
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10 ans de processeurs AM4
En avril dernier, à la faveur d’un événement organisé en Chine, AMD annonçait le retour d'un de ses processeurs emblématiques. Le Ryzen 7 5800X3D devait alors profiter d’une ressortie sans que l’on en connaisse les contours.
Une édition dite « 10ᵉ anniversaire » de cette première puce X3D a donc été imaginée pour célébrer les 10 ans – quelle surprise ! – de la plateforme AM4, laquelle semble inoxydable. Au moment de cette annonce, AMD n’avait pas été précis et nous ne savions par exemple pas quels marchés seraient concernés par ce second lancement ni quel serait le prix de la puce.
En prélude au Computex 2026, AMD a donc clarifié les choses et apporte les réponses aux questions que nous nous posions. En premier lieu, c’est le 25 juin prochain que ce Ryzen 7 5800X3D 10ᵉ anniversaire sera commercialisé, et ce, sans qu’il soit question de le limiter à tel ou tel marché.
Un tarif qui pose question
La sortie annoncée par AMD est « mondiale » afin d’en faire une mise à jour de choix pour les joueurs encore en plateforme AM4 ou ceux qui veulent évoluer, mais sans passer par l’onéreuse case AM5/DDR5.
Hélas, AMD nous a préparé une bien mauvaise surprise puisque le prix public conseillé pour cette ressortie est assez décourageant. On parle effectivement de 349 dollars – qui devraient donc nous donner quelque chose comme 359 euros – ce qui devrait nous donner quelque chose comme 359 euros, une fois la conversion effectuée.
Ce n’est pas tant la conversion qui nous pose problème que le tarif demandé pour un processeur tout de même déjà ancien. Alors, c’est vrai, lorsqu’il avait été lancé en 2022, il était question d’un prix public conseillé de 449 dollars, mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis et même si elle a l’avantage de moins subir l’inflation, la plateforme AM4 n'est plus un gage de longévité.
Il vous faudra donc déterminer, le 25 juin prochain, si une telle mise à jour est de nature à dynamiser votre configuration… Sous réserve bien sûr que les boutiques jouent le jeu et que le Ryzen 7 5800X3D ne soit pas encore un peu plus cher que son MSRP.
Source : AMD