Personne n'est à l'abri des fuites de données personnelles aujourd'hui en France. Et pas même le Premier ministre, Sébastien Lecornu !
La semaine dernière, nous vous parlions d'un moteur de recherche pirate, malheureusement populaire, qui avait compilé les données issues de nombreuses cyberattaques en France, et qui permettait notamment de trouver les coordonnées des grandes personnalités politiques du pays. Et ce genre de problème de confidentialité s'étend en fait finalement même jusqu'aux plus hautes têtes de l'exécutif !
Le numéro de téléphone de Sébastien Lecornu s'est retrouvé sur internet
Quand on est au gouvernement depuis plusieurs années, et qu'on finit même pas devenir le locataire de l'hôtel Matignon, on peut s'estimer à l'abri des tribulations du quotidien du Français moyen. Eh bien, pas dans tous les domaines, si l'on en croit les informations du Canard Enchaîné.
En effet, selon le journal, le numéro de téléphone portable de Sébastien Lecornu aurait fuité sur la toile. « Des infos perso du chef du gouvernement sont parties dans les méandres d'internet » est-il par ailleurs précisé. Mais que l'on se rassure, le chef du gouvernement est loin d'être le seul touché.
La cause, un piratage de 2024 du Slip Français
Le Canard Enchaîné s'est amusé à répertorier le nombre de ministres qui ont eux aussi eu à souffrir de ce même genre de fuite de données. Et il a pu estimer que 25 des 36 membres du gouvernement Lecornu avaient certaines de leurs données disponibles en libre accès sur internet.
Pour ce qui est de Sébastien Lecornu, son problème daterait de 2024, à l'époque où il était encore ministre de la Défense… et client de la célèbre marque le Slip Français. L'entreprise avait cette même année été victime d'un piratage qui avait permis aux assaillants d'aspirer les données de tout simplement 1,5 million de clients.
On peut tout de même noter que Sébastien Lecornu n'est pas le plus mal loti de son gouvernement. La ministre déléguée au Numérique Anne le Hénanff a ainsi par exemple son numéro de sécurité sociale et son RIB de la Caisse d'Épargne qui se baladent aujourd'hui dans la nature.