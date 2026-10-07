Le Canard Enchaîné s'est amusé à répertorier le nombre de ministres qui ont eux aussi eu à souffrir de ce même genre de fuite de données. Et il a pu estimer que 25 des 36 membres du gouvernement Lecornu avaient certaines de leurs données disponibles en libre accès sur internet.

Pour ce qui est de Sébastien Lecornu, son problème daterait de 2024, à l'époque où il était encore ministre de la Défense… et client de la célèbre marque le Slip Français. L'entreprise avait cette même année été victime d'un piratage qui avait permis aux assaillants d'aspirer les données de tout simplement 1,5 million de clients.

On peut tout de même noter que Sébastien Lecornu n'est pas le plus mal loti de son gouvernement. La ministre déléguée au Numérique Anne le Hénanff a ainsi par exemple son numéro de sécurité sociale et son RIB de la Caisse d'Épargne qui se baladent aujourd'hui dans la nature.