La start-up ne compte en plus pas s'arrêter aux virus. Son IA planche désormais sur un autre type de transporteur, sans virus cette fois. Il s'agit des nanoparticules lipidiques, qui sont de minuscules capsules de lipides (des graisses) qui enveloppent le traitement pour le protéger. Ce sont elles qui ont été popularisées par les vaccins à ARN messager, ça rappelle des souvenirs. WhiteLab s'intéresse aussi au contenu du colis, avec des promoteurs synthétiques. Placés devant le gène thérapeutique, ces courts fragments d'ADN jouent le rôle d'interrupteurs : ils décident dans quelles cellules, et à quel moment, le gène s'allume. L'objectif est de concevoir en même temps le véhicule et sa cargaison, plutôt que d'améliorer chacun dans son coin. François Robinet, qui représente le fonds AVP, vante une IA qui fonctionne « réellement in vivo, et pas seulement sur le papier ».