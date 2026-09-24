Observe-t-on les premiers effets dans la recherche biologique de l'émergence de l'IA ? Anthropic vient en effet d'annoncer avoir découvert un système enzymatique jusque-là inconnu.
Parmi les craintes créées par l'intelligence artificielle, il y a celle que la technologie pourrait aider à mettre au point des armes biologiques. Mais, du côté des bonnes nouvelles, il y a aussi l'aide incroyable que pourrait apporter l'IA dans la recherche en biologie, un chemin de plus en plus pris par Anthropic, qui a ouvert un laboratoire dédié à San Francisco. Et l'on pourrait déjà voir les premiers résultats de cette tendance.
Claude découvre un nouveau système enzymatique baptisé ART
Claude n'est pas là seulement pour discuter, ou même coder des applications. Anthropic vient en effet d'annoncer que son IA avait découvert un complexe enzymatique inédit jusque-là - et baptisé ART, pour array-associated reverse transcriptases (ou « transcriptases inverses associées à des réseaux de répétition »).
Ce complexe enzymatique a été détecté dans l'ADN de bactériophages, ces virus qui n'infectent que des bactéries. D'après Anthropic, ses propriétés rappelleraient celles du mécanisme CRISPR, l'outil d'édition génomique capable de couper et de modifier avec grande précision l'ADN, et pour lequel la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna ont obtenu le prix Nobel de Chimie en 2020.
950 agents Claude ont analysé une immense base de données pour effectuer cette découverte
Pour rappel, un transcriptase inverse est une enzyme qui permet de transcrire l'ARN en ADN (un cheminement inverse à la vie biologique comme chez l'être humain, où l'ADN reste à l'abri et où l'information est transcrite en ARN avant d'être traduite en protéine). On les retrouve chez les rétrovirus, comme le VIH.
Pour découvrir ce complexe enzymatique, Anthropic a mis 950 agents IA sur l'analyse d'une immense base de données. Après 21 heures, et près de 210 millions de tokens brûlés, l'un des agents a finalement repéré ce qui sera appelé ART. Un travail qui aurait pris en comparaison des semaines, voire des mois, s'il avait été mené par un chercheur humain. Le travail scientifique est-il en train d'être révolutionné ?