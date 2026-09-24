Claude n'est pas là seulement pour discuter, ou même coder des applications. Anthropic vient en effet d'annoncer que son IA avait découvert un complexe enzymatique inédit jusque-là - et baptisé ART, pour array-associated reverse transcriptases (ou « transcriptases inverses associées à des réseaux de répétition »).

Ce complexe enzymatique a été détecté dans l'ADN de bactériophages, ces virus qui n'infectent que des bactéries. D'après Anthropic, ses propriétés rappelleraient celles du mécanisme CRISPR, l'outil d'édition génomique capable de couper et de modifier avec grande précision l'ADN, et pour lequel la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna ont obtenu le prix Nobel de Chimie en 2020.