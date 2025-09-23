L'intelligence artificielle continue de nous étonner ! Des chercheurs ont pu l'utiliser afin de créer pour la première fois grâce à l'IA de vrais virus.
On se demande encore jusqu'à quel point l'intelligence artificielle devrait bouleverser l'humanité les prochaines années. Beaucoup parlent de la disruption exceptionnelle que serait l'intelligence artificielle générale, qu'un Sam Altman nous promet pour dans quelques années. Mais aujourd'hui déjà, elle est capable d'un certain nombre de prouesses aussi fascinantes qu'inquiétantes. C'est ce que nous montre ce travail de chercheurs californiens.
L'IA capable de proposer des séquences d'ADN pour donner naissance à des virus
Que peut donc créer l'IA ? Des chercheurs de l'université de Stanford et de l'Arc Institute se sont posés la question. Ils ont ainsi utilisé le modèle de langage spécialisé Evo, entraîné sur le génome de millions de bactériophages (des virus infectant les bactéries), afin de produire des séquences d'ADN permettant de créer des virus.
Résultat, le modèle a proposé au total aux chercheurs 302 designs de virus, qu'ils ont ensuite assemblé chimiquement, puis introduit chacun dans des bactéries E.coli. Au total, 16 de ces virus proposés par l'IA ont été effectif, et ont réussi à infecter la bactérie pour se multiplier avant de finalement en éclater le corps.
La prochaine étape ? La vie !
L'autre point intéressant, c'est que ces virus sont capables de détruire trois souches différentes d'E. Coli, ce qui est un meilleur résultat que le bactériophage naturel phiX174. Dans de nombreux cas, « ils étaient plus infectieux que le phage phiX174 de type sauvage, malgré des modifications génomiques majeures qu'un être humain aurait peu de chances de concevoir rationnellement » explique le bio-ingénieur Niko McCarty.
À noter que les virus sont considérés par beaucoup de virologues comme non-vivants, du fait de leur incapacité à se reproduire ou à métaboliser sans infecter un hôte. Raison pour laquelle les chercheurs à l'origine de cette expérimentation considèrent n'être encore qu'à une première phase de la création avec l'IA. « La prochaine étape, c'est la vie générée par l'IA » a résumé le biologiste computationnel et auteur principal de l'étude, Brian Hie. L'avenir s'annonce assez fou !