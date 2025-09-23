Que peut donc créer l'IA ? Des chercheurs de l'université de Stanford et de l'Arc Institute se sont posés la question. Ils ont ainsi utilisé le modèle de langage spécialisé Evo, entraîné sur le génome de millions de bactériophages (des virus infectant les bactéries), afin de produire des séquences d'ADN permettant de créer des virus.

Résultat, le modèle a proposé au total aux chercheurs 302 designs de virus, qu'ils ont ensuite assemblé chimiquement, puis introduit chacun dans des bactéries E.coli. Au total, 16 de ces virus proposés par l'IA ont été effectif, et ont réussi à infecter la bactérie pour se multiplier avant de finalement en éclater le corps.