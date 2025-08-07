Project Ire n'est encore qu'un prototype. Mais il pourrait apporter une méthode innovante pour la détection de malware. Il est en effet le premier système du genre à utiliser une rétro-ingénierie automatisé pour un logiciel sans aucune connaissance au préalable de son origine ou du but de sa création.

Comme le rappelle Microsoft, il s'agit de « la référence absolue en matière de classification des logiciels malveillants ». « L'architecture du système permet un raisonnement à plusieurs niveaux, depuis l'analyse binaire de bas niveau jusqu'à la reconstruction du flux de contrôle et l'interprétation de haut niveau du comportement du code » précise par ailleurs le géant de Redmond.