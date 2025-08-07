L'intelligence artificielle pourrait bien rapidement faire concurrence aux antivirus traditionnels. C'est ce qu'on voit avec le nouvel agent IA autonome de Microsoft, baptisé Project Ire.
L'intelligence artificielle a très vite été utilisée par les pirates pour développer de nouvelles attaques, avec par exemple le développement de ransomware automatisé par l'IA. Mais la technologie peut aussi être utilisée pour contrer plus efficacement les tentatives de piratages. C'est avec cette idée en tête que Microsoft a présenté son agent IA autonome Project Ire.
Project Ire détecte les malware dans vos fichiers
Project Ire n'est encore qu'un prototype. Mais il pourrait apporter une méthode innovante pour la détection de malware. Il est en effet le premier système du genre à utiliser une rétro-ingénierie automatisé pour un logiciel sans aucune connaissance au préalable de son origine ou du but de sa création.
Comme le rappelle Microsoft, il s'agit de « la référence absolue en matière de classification des logiciels malveillants ». « L'architecture du système permet un raisonnement à plusieurs niveaux, depuis l'analyse binaire de bas niveau jusqu'à la reconstruction du flux de contrôle et l'interprétation de haut niveau du comportement du code » précise par ailleurs le géant de Redmond.
Des résultats intéressants
Ce prototype est déjà assez avancé pour avoir pu générer un dossier de condamnation, correspondant à une « détection suffisamment solide pour justifier un blocage automatique. » Et même s'il ne s'agit pas encore d'un produit commercialisable, l'échantillon qui a été identifié a été intégré à l'antivirus Microsoft Defender, pour être à l'avenir bloqué.
Les résultats affichés par le groupe américain sont en tout cas très intéressants. Car si l'on en croit ce que dit Microsoft, un test mené sur environ 4000 fichiers a permis d'identifier 9 fichiers malveillants sur 10, avec derrière un taux de faux positif extrêmement bas, de 4%.