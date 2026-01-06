Wei Zhao explique : « Cas13 peut cibler ces virus à ARN et les inactiver ». Le chercheur et son équipe préparent un spray nasal ou une injection qui transporte des nanoparticules lipidiques contenant deux molécules. La première contient un ARN messager qui ordonne aux cellules de produire Cas13. La seconde, un guide ARN, indique à Cas13 quelle portion de l’ARN viral couper. Sharon Lewin, responsable du projet, précise pour sa part que « Cas13 coupe ensuite l’ARN viral, perturbant sa capacité à se répliquer et bloquant l’infection au niveau génétique ».

L’équipe programme Cas13 pour reconnaître les régions conservées de l’ARN de la grippe, présentes dans presque toutes les souches et indispensables à la survie du virus. Les antiviraux classiques comme Tamiflu ciblent seulement certaines souches, qui développent rapidement des résistances.

Les chercheurs du Wyss Institute ont testé Cas13 sur des modèles de poumons humains. Donald Ingber, directeur fondateur de l’institut, raconte : « Nous n’avons pas observé d’effets hors cible. Nous avons supprimé la réplication virale ainsi que les molécules qui provoquent l’inflammation lors d’une infection ». Il ajoute que les cellules ont résisté à plusieurs souches, du H1N1 de 2009 au H3N2, responsable d’une forte épidémie saisonnière.

Nicholas Heaton, professeur à l’Université Duke, souligne que transporter les nanoparticules lipidiques jusque dans les cellules profondes des poumons reste complexe. Il ajoute que l’introduction d’une protéine bactérienne pourrait déclencher une réaction du système immunitaire et que le virus pourrait muter malgré cette intervention.