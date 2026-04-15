Amazon lance une application d'IA générative qui pourrait bien révolutionner la recherche médicale. La plateforme Amazon Bio Discovery promet d’accélérer radicalement le développement de nouveaux traitements, avec un gain de temps considérable pour les patients.
AWS pourrait avoir franchi une étape majeure dans le domaine de la santé. L'entreprise a dévoilé cette semaine un assistant virtuel capable de concevoir des molécules complexes tout en orchestrant directement des tests physiques en laboratoire. Avec Amazon Bio Discovery, une plateforme qui met l'intelligence artificielle au service des scientifiques sans exiger de compétences en codage. En associant des modèles biologiques à un cycle d'expérimentation rapide, le géant bouscule les codes de l'industrie pharmaceutique mondiale.
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Amazon Bio Discovery simplifie enfin l'IA pour tous les chercheurs en médicaments
Jusqu’ici, exploiter l’IA générative en pharmacologie exigeait des experts en bio-informatique, bien trop rares dans les labos. Amazon Bio Discovery brise ces barrières en offrant un catalogue de modèles spécialisés, les bioFM, accessibles depuis un agent conversationnel. Les chercheurs créent désormais des workflows en langage naturel, qui simplifient l'accès à une technologie de pointe autrefois réservée à une élite.
La plateforme ne fournit pas que des outils d'ailleurs, mais guide le choix des modèles grâce à des benchmarks précis. Des partenaires comme Apheris et Boltz proposent déjà leurs solutions, bientôt rejoints par Biohub et Profluent. L’IA prédit même la stabilité d'un candidat médicament, assurant que les molécules imaginées soient réellement viables pour la production et le stockage industriel.
Le véritable coup de génie réside dans le concept novateur de « lab-in-the-loop ». Une fois les candidats identifiés, ils sont envoyés à des laboratoires comme Twist Bioscience ou Ginkgo Bioworks pour synthèse physique. Les résultats retournent ensuite dans l’application pour affiner les prédictions, créant ainsi un cycle d’amélioration continue d’une efficacité scientifique assez remarquable.
Une application IA qui réduit le temps de conception des traitements vitaux
Les résultats sont déjà là, nous dit Amazon Web Services. En collaboration avec le Memorial Sloan Kettering (MSK), très huppé centre de traitement et de recherche sur le cancer new-yorkais, l’outil a permis de concevoir 300 000 anticorps novateurs pour des thérapies pédiatriques. Ce qui prenait traditionnellement un an a été réalisé en quelques semaines, une accélération vitale pour les patients, comme le souligne le docteur Nai-Kong Cheung, figure majeure du célèbre centre de recherche MSK.
La sécurité est ici capitale pour protéger des données de santé ultra-sensibles. AWS garantit une isolation hermétique des fichiers et assure aux chercheurs la pleine propriété intellectuelle de leurs inventions. L'outil, déjà adopté par le mastodonte Bayer ou le Broad Institute, s'appuie sur une infrastructure de confiance utilisée par 19 des 20 leaders mondiaux de la pharmacie.
En permettant aux scientifiques de personnaliser des modèles avec leurs propres données sans code, Amazon change vraiment la donne. On parle ici d'une vraie démocratisation de la puissance de calcul, qui permet aux chercheurs de se concentrer sur l'essentiel, à savoir sauver des vies. Rajiv Chopra, vice-président d'AWS Healthcare AI et Sciences de la vie, affirme que ces outils s'auto-améliorent après chaque essai. De quoi inaugurer une ère de médecine augmentée, et intelligente.