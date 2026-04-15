En permettant aux scientifiques de personnaliser des modèles avec leurs propres données sans code, Amazon change vraiment la donne. On parle ici d'une vraie démocratisation de la puissance de calcul, qui permet aux chercheurs de se concentrer sur l'essentiel, à savoir sauver des vies. Rajiv Chopra, vice-président d'AWS Healthcare AI et Sciences de la vie, affirme que ces outils s'auto-améliorent après chaque essai. De quoi inaugurer une ère de médecine augmentée, et intelligente.