Le premier test avait laissé quelques traces. Après plus de 18 000 heures de fonctionnement pour nombre des téléviseurs testés, RTINGS avait notamment mis en évidence les défaillances possibles des systèmes de rétroéclairage LCD et confirmé que le burn-in restait une réalité sur les OLED soumis durablement à des éléments statiques.



Nous étions revenus en détail sur ces conclusions dans notre bilan consacré aux trois années de test menées par RTINGS. Mais depuis le lancement de cette première expérience, les technologies d’affichage ont largement évolué. C’est précisément ce que doit mesurer Longevity 3.0, lancé le 2 octobre.