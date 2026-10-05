Après avoir soumis une centaine de téléviseurs à un protocole de vieillissement accéléré pendant près de trois ans, RTINGS remet le couvert. Avec Longevity 3.0, le site va suivre pendant environ deux ans 12 téléviseurs et 12 moniteurs, avec cette fois différentes architectures OLED (WOLED, QD-OLED et Primary RGB Tandem) ainsi que le RGB MiniLED dans son viseur.
Le premier test avait laissé quelques traces. Après plus de 18 000 heures de fonctionnement pour nombre des téléviseurs testés, RTINGS avait notamment mis en évidence les défaillances possibles des systèmes de rétroéclairage LCD et confirmé que le burn-in restait une réalité sur les OLED soumis durablement à des éléments statiques.
Nous étions revenus en détail sur ces conclusions dans notre bilan consacré aux trois années de test menées par RTINGS. Mais depuis le lancement de cette première expérience, les technologies d’affichage ont largement évolué. C’est précisément ce que doit mesurer Longevity 3.0, lancé le 2 octobre.
Les OLED 2026 entrent dans le test, avec un comparatif à luminance égale
Parmi les téléviseurs retenus figurent notamment les LG G6 et C6, Samsung S95H, S95F et R95H, Sony BRAVIA 7 II et BRAVIA 9 II, mais aussi les Hisense UR8SG et TCL RM9L.
Comme lors du précédent protocole, les téléviseurs diffuseront principalement CNN, dont les bandeaux et logos fixes constituent un scénario particulièrement sévère pour les OLED. La plupart des appareils sont réglés dans leur mode d’image le plus fidèle et à leur luminosité SDR maximale. Des relevés de luminosité et d’uniformité seront réalisés tous les deux mois.
RTINGS réserve toutefois un traitement particulier à trois modèles de 2025. Les LG C5, Samsung S90F (en 65 pouces avec dalle QD-OLED) et LG G5 sont réglés pour atteindre une luminance comparable, autour de 470 cd/m² sur le bandeau blanc de CNN.
L’objectif est de confronter plus directement trois architectures : WOLED traditionnel, QD-OLED et Primary RGB Tandem OLED. Un comparatif intéressant à suivre puisque, dans une analyse publiée le 14 août, RTINGS estimait que les OLED récents n’avaient pas encore montré d’amélioration nette et systématique de leur résistance au burn-in par rapport à certaines générations beaucoup plus anciennes.
Côté LCD, le protocole permettra également d’observer le vieillissement des nouveaux rétroéclairages RGB MiniLED, alors que le précédent test avait mis en évidence plusieurs défaillances liées au système de rétroéclairage sur certains téléviseurs LCD.
Des moniteurs OLED et même un test face au soleil
De leur côté, les moniteurs bénéficient d’un protocole encore plus proche d’un usage réel. Six scénarios mélangent bureautique et jeu, avec notamment des confrontations entre WOLED et QD-OLED. RTINGS compare par exemple le LG 27GX704A-B au Samsung Odyssey OLED G80SH en bureautique, tandis que d’autres écrans subiront des scénarios composés à 75 % de jeu.
Leur équipe va également mesurer l’influence du mode clair ou sombre de Windows sur l’apparition du marquage. Une expérience parallèle est encore plus inhabituelle. Quatre écrans OLED, deux téléviseurs et deux moniteurs, resteront éteints devant les fenêtres du laboratoire afin d’étudier les effets d’une exposition prolongée au soleil. Une partie de chaque dalle sera masquée afin de comparer directement la zone exposée à celle qui ne l’est pas, tandis que deux écrans LCD serviront de groupe de contrôle.
Les premières mesures ne permettent évidemment encore de tirer aucune conclusion, et RTINGS rappelle qu’un seul exemplaire de chaque modèle ne suffit pas à déterminer la fiabilité d'une série. Toujours est-il que ce nouveau cycle devrait fournir, au fil des deux prochaines années, de précieuses indications sur la manière dont les dernières générations d’OLED et de MiniLED vieillissent réellement.