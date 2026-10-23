Après avoir considérablement augmenté ses tarifs, Plex traverse une nouvelle polémique. Plusieurs développeurs chargés de son lecteur vidéo auraient été licenciés. L'un des responsables concernés recommande désormais aux utilisateurs de se tourner vers d'autres solutions. De quoi soulever des questions sur l'avenir de la fonction historique du service : la lecture des bibliothèques personnelles.
Plex continue de faire parler de lui, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors que ses récentes évolutions tarifaires et la refonte de ses applications ont déjà suscité des critiques, une nouvelle vague de licenciements toucherait ses équipes techniques. Cette fois, c'est le développement du lecteur vidéo qui serait directement concerné.
Des licenciements au cœur du lecteur vidéo
L'information a émergé le 21 octobre dans une discussion des forums officiels de Plex, initialement consacrée à un problème de lecture vidéo. Un message depuis supprimé y évoquait le licenciement de l'équipe chargée du lecteur. Comme le rapporte Frandroid, plus de 20 salariés auraient perdu leur emploi à l'échelle de l'entreprise, un chiffre que Plex n'a pas officiellement confirmé.
Parmi les personnes concernées figure Craig Holliday, ancien responsable du développement du lecteur. Sur Reddit, il a confirmé être à l'origine du témoignage et recommandé aux utilisateurs de se tourner vers d'autres solutions. Il affirme notamment qu'il ne resterait plus de développeur spécifiquement affecté à la lecture vidéo, laissant planer des doutes sur la maintenance future des applications.
Ces déclarations interviennent alors que plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés avec les nouvelles versions de Plex. Des problèmes de lecture de certains fichiers 4K Dolby Vision sont ainsi signalés sur Apple TV et iOS depuis la version 2026.20.0. Les contenus HDR10 classiques restent lisibles, tandis qu'un retour à une version précédente résout le problème chez certains utilisateurs. Rien ne permet toutefois de relier directement ce dysfonctionnement aux licenciements.
Plex s'éloigne-t-il de ce qui a fait son succès ?
Cette nouvelle intervient dans un contexte déjà tendu. En juin, nous revenions sur la multiplication par trois du prix de son abonnement à vie, désormais facturé 749,99 dollars. Auparavant, Plex avait également rendu payant l'accès distant aux bibliothèques personnelles dans plusieurs situations. Sur les forums, certains utilisateurs soupçonnent également Plex de vouloir s'appuyer davantage sur l'IA pour maintenir ses applications. Une hypothèse qui reste toutefois sans confirmation.
Pour les utilisateurs qui ont construit leur propre médiathèque sur un NAS ou un serveur domestique, ces évolutions posent une question : quelle place Plex compte-t-il encore accorder à cette activité, alors que son offre de streaming gratuit financé par la publicité prend de l'importance ?
Les alternatives existent. Craig Holliday recommande notamment Infuse, un lecteur particulièrement apprécié dans l'écosystème Apple, ainsi que Jellyfin, une solution entièrement gratuite et open source que nous avions déjà présentée comme une alternative à Plex. La distinction est importante : Infuse peut fonctionner avec un serveur Plex existant, tandis que Jellyfin permet de remplacer l'ensemble de l'infrastructure.
Pour autant, rien n'indique officiellement que Plex envisage d'abandonner la lecture des fichiers personnels. Mais après les hausses de prix, les refontes contestées et désormais les licenciements, les inquiétudes d'une partie de ses utilisateurs deviennent plus compréhensibles.
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