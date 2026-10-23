Pour les utilisateurs qui ont construit leur propre médiathèque sur un NAS ou un serveur domestique, ces évolutions posent une question : quelle place Plex compte-t-il encore accorder à cette activité, alors que son offre de streaming gratuit financé par la publicité prend de l'importance ?



Les alternatives existent. Craig Holliday recommande notamment Infuse, un lecteur particulièrement apprécié dans l'écosystème Apple, ainsi que Jellyfin, une solution entièrement gratuite et open source que nous avions déjà présentée comme une alternative à Plex. La distinction est importante : Infuse peut fonctionner avec un serveur Plex existant, tandis que Jellyfin permet de remplacer l'ensemble de l'infrastructure.



Pour autant, rien n'indique officiellement que Plex envisage d'abandonner la lecture des fichiers personnels. Mais après les hausses de prix, les refontes contestées et désormais les licenciements, les inquiétudes d'une partie de ses utilisateurs deviennent plus compréhensibles.