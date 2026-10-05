Or, l’actualité exige « une humilité qui n’est pas naturelle chez ceux qui ont réussi grâce à leur extrême confiance en eux », poursuit l’expert, avant de trancher : « le temps des essais et des erreurs est révolu ». David Robinson cite évidemment l’attaque de Hugging Face par un des agents d’OpenAI : « Un environnement où de telles choses peuvent arriver n'est pas un endroit où faire grandir des esprits artificiels qui pourraient être plus intelligents que nous et ne pas faire ce que nous voulons », écrit-il.