Alors que de nombreux observateurs s'attendent à une annonce au plus tard lors du prochain CES de Las Vegas, la future génération de processeurs Intel se dévoile encore un peu plus.

Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent effectivement pas toujours alors que, cette fois, nos confrères de VideoCardz évoquent les sept premières références attendues sur Nova Lake-S. Des références « étiquetées » Core Ultra 4000 avec un modèle particulièrement intéressant au sommet de la gamme : le Core Ultra 9 4970K BFC.

Si ces informations se confirment, cette puce deviendrait l'une des références les plus ambitieuses de la future famille desktop d'Intel. Ce CPU serait équipé de 8 P-Cores, 16 E-Cores et 4 cœurs LP-E, pour un total de 28 cœurs. De plus, il conserverait une enveloppe thermique de 125 W et disposerait d'un circuit graphique intégré doté de 32 unités d'exécution. Le processeur bénéficierait, enfin, d'un cache de 3ᵉ niveau boosté, le BFC.