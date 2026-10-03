Un Core Ultra 9 doté de 28 cœurs CPU et 32 cœurs GPU semble devoir être le plus puissant des Nova Lake-S disponible au lancement de la prochaine génération de processeurs Intel.
Une nouvelle fuite apporte des informations autour de la prochaine génération de processeurs Intel, les Nova Lake-S. Les sept premières références prévues sont ainsi dévoilées avec une surprise « 4970K BFC » à la clé.
Un Core Ultra 9 à 28 cœurs en haut de la gamme
Alors que de nombreux observateurs s'attendent à une annonce au plus tard lors du prochain CES de Las Vegas, la future génération de processeurs Intel se dévoile encore un peu plus.
Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent effectivement pas toujours alors que, cette fois, nos confrères de VideoCardz évoquent les sept premières références attendues sur Nova Lake-S. Des références « étiquetées » Core Ultra 4000 avec un modèle particulièrement intéressant au sommet de la gamme : le Core Ultra 9 4970K BFC.
Si ces informations se confirment, cette puce deviendrait l'une des références les plus ambitieuses de la future famille desktop d'Intel. Ce CPU serait équipé de 8 P-Cores, 16 E-Cores et 4 cœurs LP-E, pour un total de 28 cœurs. De plus, il conserverait une enveloppe thermique de 125 W et disposerait d'un circuit graphique intégré doté de 32 unités d'exécution. Le processeur bénéficierait, enfin, d'un cache de 3ᵉ niveau boosté, le BFC.
Cette référence se placerait un cran au-dessus du Core Ultra 9 4950K, lui aussi présent dans la liste. Ce dernier conserverait 8 P-Cores et 16 E-Cores, pour un total de 24 cœurs, tout en affichant le même TDP de 125 W et un iGPU de 32 unités d'exécution. La présence de quatre cœurs LP-E supplémentaires sur le 4970K BFC constituerait la principale différence entre les deux modèles.
Sept références et une nouvelle stratégie de cache
La fuite ne se limite pas aux deux Core Ultra 9. Elle mentionne également un Core Ultra 9 4900 BFC de 22 cœurs, affichant cette fois un TDP de 65 W. La gamme Core Ultra 7 comprendrait pour sa part les 4870K BFC et 4850K, tandis que les Core Ultra 5 seraient représentés par les 4650KF et 4650K.
Plusieurs de ces processeurs intégreraient une configuration de cache plus importante, identifiée dans les précédentes rumeurs sous le nom de bLLC, pour « Big Last Level Cache ». Le terme BFC apparaît désormais dans cette nouvelle liste et pourrait désigner les déclinaisons bénéficiant de ce cache supplémentaire. La signification exacte du suffixe reste toutefois inconnue.
Cette orientation est particulièrement intéressante pour les processeurs destinés au jeu vidéo, où la quantité et l'organisation de la mémoire cache peuvent avoir une influence importante sur les performances. Les informations disponibles évoquent des configurations Nova Lake capables d'atteindre jusqu'à 144 Mo de bLLC par tuile, mais ces caractéristiques ne sont pas confirmées par Intel. La future plateforme devrait par ailleurs s'appuyer sur le socket LGA 1954 et les chipsets de la série 900.
Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles d'Intel pour confirmer les références, leur architecture exacte et leur positionnement commercial. Vous en avez l'habitude, les données actuellement disponibles sont issues de fuites et les choses peuvent encore évoluer avant le lancement de Nova Lake-S.