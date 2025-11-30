En fin d'année 2024, Intel a lancé la gamme Arrow Lake et l'année 2025 a en quelque sorte constituée une année blanche pour la firme qui a surtout déployé de nouvelles références de processeurs sur des architectures bien connues.

2026 promet d'être bien plus intéressante pour Intel, et ce, dès le premier trimestre avec le lancemen attendu de Panther Lake, une nouvelle génération de puces à destination du marché des ordinateurs portables. Pour les PC dits « desktop », il faudra d'abord se contenter d'une simple refonte d'Arrow Lake, un « bête » refresh alors que la nouveauté se fera attendre jusqu'à la toute fin-2026.

Sur le quatrième trimestre de l'année prochaine, Intel devrait effectivement lancer Nova Lake, sa génération de puces desktop la plus prometteuse depuis de très nombreuses années mais, rongez votre frein car tout porte à croire que la sortie ne se fera en réalité pas avant le début de l'année 2027. Espérons juste que les puces n'arrivent pas trop tard vis-à-vis de la concurrence.