Nouveau cache bLLC boosté, nouveau NPU et nouvelle finese de gravure, la gamme Nova Lake avance de solides arguments pour s'imposer… et c'est tant mieux pour la lutte Intel vs. AMD.
Dire que le succès de Nova Lake, la prochaine génération de processeurs Intel, est vital pour le groupe américain est encore très en-deçà de la vérité tant la firme mise sur cette nouvelle architecture : parts de marché, mise à niveau du processus de fabrication, puissance brute…
Nova Lake le va-tout d'Intel
En fin d'année 2024, Intel a lancé la gamme Arrow Lake et l'année 2025 a en quelque sorte constituée une année blanche pour la firme qui a surtout déployé de nouvelles références de processeurs sur des architectures bien connues.
2026 promet d'être bien plus intéressante pour Intel, et ce, dès le premier trimestre avec le lancemen attendu de Panther Lake, une nouvelle génération de puces à destination du marché des ordinateurs portables. Pour les PC dits « desktop », il faudra d'abord se contenter d'une simple refonte d'Arrow Lake, un « bête » refresh alors que la nouveauté se fera attendre jusqu'à la toute fin-2026.
Sur le quatrième trimestre de l'année prochaine, Intel devrait effectivement lancer Nova Lake, sa génération de puces desktop la plus prometteuse depuis de très nombreuses années mais, rongez votre frein car tout porte à croire que la sortie ne se fera en réalité pas avant le début de l'année 2027. Espérons juste que les puces n'arrivent pas trop tard vis-à-vis de la concurrence.
Nova Lake promet effectivement beaucoup de belles choses et Intel aurait donc un coup à jouer en arrivant dans les temps. En plus d'un nouveau support – le socket LGA-1954 qui restera compatible avec les solutions de refroidissement déjà existantes – et de nouveaux cœurs graphiques Xe3, Intel prépare un NPU nouvelle génération (NPU6) capable de déployer jusqu'à 74 TOPS.
52 cœurs et 144 Mo de cache combiné !
Avec cette génération Nova Lake, Intel a aussi décidé de copier un peu sur la concurrente de toujours, AMD. En effet, il sera pour la première fois l'occasion pour Intel de doper considérablement le cache de ses puces.
Plutôt que X3D comme chez AMD, la technologie maison est baptisée Big Last Level Cache ou bLLC, mais nous ne savons pas encore si elle fonctionne de manière assez similaire (ou complètement différente donc) à cet X3D. Une chose est cependant certaine : il va considérablement doper le cache intégré au CPU. De précédentes rumeurs parlaient de 140 Mo, mais on table maintenant plutôt sur 144 Mo, ce qui reste assez loin des ambitions d'AMD.
En effet, à l'heure actuelle, le 3D-Vertical Cache autorise un boost de 64 Mo au cache des Ryzen série 9000X3D (comme sur les 5000X3D et 7000X3D). Ce qui porte le total de mémoire cache intégré à ces puces à 96 Mo, comme sur les Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 5 7500X3D que nous avons testé dernièrement. Si Intel devrait donc faire mieux sur Nova Lake, il ne faut pas oublier qu'AMD ne va pas rester les bras croisés, sans rien faire.
La firme dirigée par Lisa Su aurait même déjà dans ses cartons des Ryzen série 10 000 dont le cache classique et le cache X3D signeraient un boost. On parle dans le meilleur des cas de quelques 48 Mo pour le cache de base et pas moins de 96Mo pour le cache X3D. De fait, une telle puce serait dotée d'un total de… 144 Mo de cache. Amusant, non ?
Attention cependant, comme peut le faire AMD en limitant le 3D-Vertical Cache aux seules puces dites « X3D », Intel n'entend pas déployer le bLLC sur toutes les références de Nova Lake. Sur la plateforme X, Jaykihn indique qu'il ne serait proposé que sur les puces au cœfficient multiplicateur déblqué. Des puces qui pourraient d'ailleurs afficher des spécifications impressionnantes.
Ainsi, pour le fer-de-lance de la nouvelle gamme Nova Lake, plusieurs bruits de couloir mentionnent une puce Core Ultra 400K dotée de pas moins de 52 cœurs (16P, 32E et 4 LP-E). Associés aux 144 Mo de bLLC, aux cœurs Xe3 pour l'iGPU et au NPU6, ces spécifications devraient faire tourner bien des têtes… mais pas avant la toute fin de l'année prochaine donc…