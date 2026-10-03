Toujours intéressantes malgré le fait que l'échantillon soit peut-être un peu biaisé, l'enquête matérielle Steam dans son édition du mois de septembre souligne d'importantes bascules.
La dernière enquête matérielle de Steam marque un double changement : la GeForce RTX 5070 s’impose comme la carte graphique la plus représentée sur la plateforme, tandis que les configurations équipées de 32 Go de mémoire vive dépassent enfin celles dotées de 16 Go.
La RTX 5070 s’installe au sommet du classement
Publiée chaque début de mois pour évoquer le précédent, l'enquête matérielle de Steam repose sur le volontariat. De fait, de nombreux joueurs soucieux de leur vie privée préfèrent désactiver la collecte d'information qui y est rattachée.
Selon certains, cette limitation vient biaiser les résultats communiqués par Valve, mais, à Clubic, nous estimons que cela reste un indicateur valable, Steam dispose effectivement d'une base d'usagers considérable. Et, surprise, l'édition du mois de septembre permet à cette enquête de souligner la place toujours plus importante prise par la GeForce RTX 5070.
Lancée il y a bientôt dix-huit mois, la GeForce RTX 5070 vient de prendre la première place du classement des cartes graphiques les plus utilisées par les joueurs Steam. D’après les données de septembre 2026, elle équipe désormais 5,86 % des configurations recensées, contre 3,56 % le mois précédent. Une progression de 2,3 points qui lui permet de devancer l’ensemble des autres modèles pris individuellement.
Cette progression ne concerne d’ailleurs pas uniquement la RTX 5070. Les autres cartes de la génération RTX série 50 connaissent également une nette accélération. La RTX 5060 atteint ainsi 4,2 % de parts de marché, après une hausse de 1,22 point, tandis que la RTX 5060 Ti grimpe à 3,87 %, soit 1,46 point supplémentaire en un mois. Dans le classement des dix cartes les plus représentées, les modèles NVIDIA occupent toutes les positions.
En additionnant les différentes cartes de la famille RTX série 50 présentes dans l'enquête – des RTX 5050 jusqu'aux RTX 5090 –, leur poids atteint 18,21 %. Il était estimé à environ 12,93 % en août. Ces chiffres témoignent donc d'une progression particulièrement rapide de la génération actuelle de cartes NVIDIA au sein du parc utilisé sur Steam.
Quand les 32 Go de RAM dépassent enfin les 16 Go
Autre changement majeur observé dans les statistiques de septembre : les configurations équipées de 32 Go de mémoire vive sont pour la toute première fois les plus nombreuses. Leur proportion passe de 37,45 % à 42,22 % en un mois, soit une progression de 4,77 points. Dans le même temps, les machines disposant de 16 Go reculent de 41,20 % à 37,82 %.
Le changement est également visible du côté des définitions d'image utilisées. Le QHD (2560 x 1440) progresse fortement, passant de 21,86 % à 27,04 % des configurations. À l’inverse, le FHD (1920 x 1080) recule sensiblement : il passe de 50,52 % à 47,91 %. Le Full HD reste donc la définition la plus répandue sur Steam, mais il représente désormais moins de la moitié des configurations.
Les statistiques consacrées aux processeurs montrent, elles aussi, une évolution intéressante. Sur les systèmes Windows étudiés, AMD progresse de 45,52 % à 47,41 %, tandis qu’Intel passe de 54,47 % à 52,59 %. L’écart entre les deux géants se réduit à 5,18 points, l'un des plus faibles jamais observés.
Sans grande surprise, ces changements dessinent le portrait d’un parc Steam qui évolue doucement, mais sûrement vers des configurations plus puissantes et davantage équipées en mémoire. Gardons aussi l'esprit que cette évolution se fait dans un contexte pourtant très peu favorable au changement de configuration avec une RAM qui n'a jamais été aussi onéreuse.