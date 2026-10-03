Publiée chaque début de mois pour évoquer le précédent, l'enquête matérielle de Steam repose sur le volontariat. De fait, de nombreux joueurs soucieux de leur vie privée préfèrent désactiver la collecte d'information qui y est rattachée.

Selon certains, cette limitation vient biaiser les résultats communiqués par Valve, mais, à Clubic, nous estimons que cela reste un indicateur valable, Steam dispose effectivement d'une base d'usagers considérable. Et, surprise, l'édition du mois de septembre permet à cette enquête de souligner la place toujours plus importante prise par la GeForce RTX 5070.

Lancée il y a bientôt dix-huit mois, la GeForce RTX 5070 vient de prendre la première place du classement des cartes graphiques les plus utilisées par les joueurs Steam. D’après les données de septembre 2026, elle équipe désormais 5,86 % des configurations recensées, contre 3,56 % le mois précédent. Une progression de 2,3 points qui lui permet de devancer l’ensemble des autres modèles pris individuellement.