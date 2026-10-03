Vous l'avez compris, David Fincher est loin d'être le seul à partir. Shawn Levy, qui a travaillé en exclusivité avec Netflix pendant près de dix ans (Stranger Things, The Adam Project, Shadow and Bone), a signé le mois dernier un contrat global avec le concurrent Disney, qu'il présente comme un retour aux sources. Il est difficile de ne pas y voir aussi l'effet d'une dernière saison de Stranger Things qui a déçu le public, comme la critique. C'est un peu la même chose pour les emblématiques frères Duffer, les créateurs de la série fantastique, partis chez Paramount en août 2025. Leur série The Boroughs, est sortie sur Netflix en mai avec des audiences correctes, mais la plateforme l'a annulée un mois seulement après son lancement. Netflix s'est également séparé de Noah Baumbach, le réalisateur de Marriage Story, dont les films suivants, White Noise et Jay Kelly, n'ont pas vraiment marqué les esprits.