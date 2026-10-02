Ellison explique avoir voulu un nom qui donne au groupe une identité propre, tout en laissant Paramount, Warner Bros. Et les autres marques « sous les projecteurs ». Skydance remplace l’appellation actuelle, Paramount Skydance Corporation, et le nom de Discovery disparaît.

Le groupe réunira Harry Potter, Game of Thrones et les autres séries HBO, l’univers DC, Yellowstone, Mission: Impossible, Top Gun et Nickelodeon. Il doit sortir 35 films l’an prochain, soit le plus grand nombre pour un studio depuis au moins le début des années 2000 et se place d’emblée aux côtés de Disney et de Netflix parmi les plus gros acteurs du secteur. Le dirigeant accompagne d’ailleurs son message d’une vidéo illustrant les plus belles franchises du groupe, réunies sous une même ombrelle.

L'opération, d’environ 111 milliards de dollars, doit être finalisée la semaine prochaine. David Ellison sera président et PDG, avec l’ancien patron de Mattel, Ynon Kreiz, comme co-PDG chargé de la gestion quotidienne. Le reste de l’équipe dirigeante n’est pas encore arrêté.