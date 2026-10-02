David Ellison a révélé que le groupe né de la fusion de Paramount et Warner Bros. Discovery s’appellera Skydance, avec une clôture prévue le 6 octobre. Casey Bloys est désigné pour diriger HBO Max et Paramount+.
Pendant des mois, le mariage de Paramount et de Warner Bros. Discovery a été désigné par des surnoms de comptoir, comme « ParaBros », faute de nom officiel. David Ellison a mis fin au flottement vendredi dans son premier message publié sur X, en choisissant le nom du studio qu’il a fondé en 2006 et qui lui a servi de véhicule pour racheter Paramount l’an dernier. Paramount et Warner Bros. ne disparaissent pas pour autant : ils deviennent des marques du groupe, précise The Hollywood Reporter. Dans l’industrie, le nom d’une maison mère compte rarement pour le grand public. L’enjeu est ailleurs, dans les plateformes de streaming que le groupe va devoir réunir.
Skydance devient la marque du groupe, Paramount et Warner Bros. restent en place pour le prestige
Ellison explique avoir voulu un nom qui donne au groupe une identité propre, tout en laissant Paramount, Warner Bros. Et les autres marques « sous les projecteurs ». Skydance remplace l’appellation actuelle, Paramount Skydance Corporation, et le nom de Discovery disparaît.
Le groupe réunira Harry Potter, Game of Thrones et les autres séries HBO, l’univers DC, Yellowstone, Mission: Impossible, Top Gun et Nickelodeon. Il doit sortir 35 films l’an prochain, soit le plus grand nombre pour un studio depuis au moins le début des années 2000 et se place d’emblée aux côtés de Disney et de Netflix parmi les plus gros acteurs du secteur. Le dirigeant accompagne d’ailleurs son message d’une vidéo illustrant les plus belles franchises du groupe, réunies sous une même ombrelle.
L'opération, d’environ 111 milliards de dollars, doit être finalisée la semaine prochaine. David Ellison sera président et PDG, avec l’ancien patron de Mattel, Ynon Kreiz, comme co-PDG chargé de la gestion quotidienne. Le reste de l’équipe dirigeante n’est pas encore arrêté.
HBO Max et Paramount+ : une direction commune et une fusion annoncée
Côté plateformes, Ellison a déjà choisi Casey Bloys, qui dirige HBO, pour piloter HBO Max et Paramount+. Cindy Holland, qui dirigeait le streaming de Paramount, quitte ses fonctions.
Ellison a annoncé son intention de fusionner les deux plateformes en un seul service, qui compterait plus de 200 millions d’abonnés directs, contre environ 325 millions pour Netflix. Il a promis que HBO conserverait son autonomie éditoriale. Le visuel final de la vidéo publiée avec son message aligne pourtant les logos de HBO Max et de Paramount+ aux côtés de ceux de CBS, de DC Comics, de Nickelodeon et de CNN, sans indiquer sous quel nom le service unique serait proposé.
À ce stade, ni application commune ni changement de tarif n’ont été annoncés pour la France. Les abonnés de HBO Max et de Paramount+ conservent leurs offres actuelles, et rien ne les oblige à agir tant que le calendrier de la fusion des services n’est pas connu. Nous devrions en savoir plus d’ici quelques mois.