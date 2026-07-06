One Piece, l’une des séries les plus regardées de Netflix en 2023, a perdu plus de 30 % de son audience lors de sa deuxième saison. Beef (ou Acharnés en France) a connu un effondrement encore plus sévère, avec une baisse supérieure à 70 %. The Night Agent a vu son public fondre de 50 % en saison deux, puis de 35 % supplémentaires en saison trois. Ces chiffres, calculés sur les quatre premières semaines d’exploitation, proviennent directement de Netflix.

La dernière saison d’Avatar: The Last Airbender, pourtant l’un des programmes les plus suivis de 2024, a elle aussi subi une chute de plus de 60 % dès la première semaine de diffusion. Une tendance qui contraste avec les séries diffusées à la télévision traditionnelle, qui atteignaient souvent leur pic d’audience en milieu de parcours grâce au bouche-à-oreille. Chez Netflix, c’est l’inverse : les spectateurs se concentrent massivement sur le lancement, puis désertent, bien souvent à cause de délais trop longs entre deux saisons.

Face à ce constat, la plateforme a pris une décision radicale concernant The Night Agent, dont la prochaine saison sera la dernière. Deux comédies, La Meneuse et Les Quatre Saisons, ont malgré tout été renouvelées, bien qu’elles aient elles aussi perdu plus de la moitié de leur public entre leur première et leur deuxième saison.