Netflix peine à fidéliser ses spectateurs au-delà d’une première saison. Plusieurs de ses plus grosses séries perdent jusqu’à 70 % de leur audience d'une saison à l’autre, une tendance qui inquiète désormais les investisseurs.
Le modèle de Netflix repose depuis toujours sur un flux massif de nouveautés, capable de générer plusieurs succès chaque trimestre sans dépendre d’une seule production phare. Mais un phénomène récurrent commence à fragiliser cette mécanique bien huilée : les séries qui cartonnent lors de leur première saison peinent à conserver leur public par la suite. La plateforme scrute désormais ses propres données pour comprendre l’origine de cette érosion, alors que les chiffres sont inquiétants.
Des chutes d’audience spectaculaires d’une saison à l’autre
One Piece, l’une des séries les plus regardées de Netflix en 2023, a perdu plus de 30 % de son audience lors de sa deuxième saison. Beef (ou Acharnés en France) a connu un effondrement encore plus sévère, avec une baisse supérieure à 70 %. The Night Agent a vu son public fondre de 50 % en saison deux, puis de 35 % supplémentaires en saison trois. Ces chiffres, calculés sur les quatre premières semaines d’exploitation, proviennent directement de Netflix.
La dernière saison d’Avatar: The Last Airbender, pourtant l’un des programmes les plus suivis de 2024, a elle aussi subi une chute de plus de 60 % dès la première semaine de diffusion. Une tendance qui contraste avec les séries diffusées à la télévision traditionnelle, qui atteignaient souvent leur pic d’audience en milieu de parcours grâce au bouche-à-oreille. Chez Netflix, c’est l’inverse : les spectateurs se concentrent massivement sur le lancement, puis désertent, bien souvent à cause de délais trop longs entre deux saisons.
Face à ce constat, la plateforme a pris une décision radicale concernant The Night Agent, dont la prochaine saison sera la dernière. Deux comédies, La Meneuse et Les Quatre Saisons, ont malgré tout été renouvelées, bien qu’elles aient elles aussi perdu plus de la moitié de leur public entre leur première et leur deuxième saison.
Un printemps sans succès marquant et des investisseurs sur leurs gardes
Sur les cinq premiers mois de 2026, Netflix n’a enregistré que deux véritables triomphes : His & Hers et la quatrième saison de Bridgerton, cette dernière faisant figure d’exception en échappant à la spirale du déclin. Passé ces deux sorties, concentrées en début d’année, la plateforme a traversé près de quatre mois sans nouveau carton. Beef et One Piece, pourtant présentées comme des séries porte-étendards, n’ont pas rempli ce rôle : la semaine la plus regardée du printemps a finalement été portée par un simple gala d’humour consacré à Kevin Hart.
Ce trou d’air créatif tombe à un moment particulièrement délicat pour le groupe, dont l’action recule depuis l’annonce puis l’abandon de son projet de rachat de Warner Bros. Discovery, puis le retrait de son fondateur, Reed Hastings. Les dirigeants Ted Sarandos et Greg Peters avaient présenté cette opération comme une occasion rare d’acquérir un actif de qualité, mais les investisseurs y ont plutôt vu le signe d’un manque d’idées internes. Le retrait de l’offre, une fois les enchères jugées trop élevées, n'a que partiellement rassuré les marchés, d’autant que les prévisions financières communiquées depuis ont déçu.
Le vrai défi pour Netflix reste celui de l’engagement global. Sa part du temps de visionnage télévisé aux États-Unis progresse, mais plus lentement que des concurrents gratuits comme YouTube ou Roku. Même une année riche en succès, marquée par les conclusions de Squid Game et Stranger Things, n'a pas suffi à faire décoller l'engagement total des abonnés.
Reste que parier contre Netflix s’est toujours révélé risqué : la plateforme continue de représenter la moitié des programmes les plus regardés du streaming, et Sur Tes Traces, sa dernière production en date adaptée de l’oeuvre d’Harlan Coben, cumule déjà près de 60 millions de vues. La machine n’est pas à l’arrêt, mais il lui manque aujourd’hui un nouveau hit planétaire pour asseoir sa domination.
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