Le taux de croissance de ses revenus était encore de 17,6 % au dernier trimestre 2025, il est passé à 16,2 % sur la période de janvier à mars, et devrait encore reculer malgré une hausse des prix annoncée aux États-Unis. Pour une entreprise dont la valeur en Bourse repose en grande partie sur ses perspectives, ce type de signal suffit à faire vaciller le cours.