Malgré des résultats financiers encourageants de prime abord, Netflix vient de perdre 10 % en Bourse. Et ce n’est pas anodin…
Comme toutes les sociétés cotées, le numéro 1 mondial du streaming a dévoilé son bilan financier pour le premier trimestre 2026. Et il n’y a pas de quoi rougir : le chiffre d’affaires atteint 12,25 milliards de dollars, en hausse de 16 % en glissement annuel. Le bénéfice net, lui, a quasi doublé pour s’établir à 5,28 milliards de dollars.
Enfin, Netflix compte désormais plus de 325 millions d’abonnés payants dans le monde. Mais pourquoi les investisseurs ne sont-ils pas satisfaits ?
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
La croissance va ralentir
Netflix anticipe une croissance de 13 % pour le deuxième trimestre, soit une baisse concrète par rapport aux exercices précédents. Et c’est justement ce ralentissement qui inquiète. Car la tendance est claire : la plateforme continue de grandir, mais moins vite qu’auparavant.
Le taux de croissance de ses revenus était encore de 17,6 % au dernier trimestre 2025, il est passé à 16,2 % sur la période de janvier à mars, et devrait encore reculer malgré une hausse des prix annoncée aux États-Unis. Pour une entreprise dont la valeur en Bourse repose en grande partie sur ses perspectives, ce type de signal suffit à faire vaciller le cours.
Il faut aussi rappeler que l’action Netflix se négociait à un niveau très élevé avant la publication des résultats. À ce prix-là, les investisseurs n’ont aucune marge de tolérance : les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans le cours, et le moindre signe d’essoufflement est immédiatement sanctionné.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Départ de Reed Hastings, qui incarne l’ADN de la plateforme
Autre facteur majeur : l’annonce du départ de Reed Hastings, co-fondateur de Netflix et actuel président du conseil d’administration. Il ne se représentera pas à son poste lors de l’assemblée générale prévue en juin, mettant fin à près de 30 ans d’implication dans l’entreprise qu’il a créée en 1997, d’abord comme P.-D. G jusqu’en 2023, puis comme président.
« Ma vraie contribution chez Netflix n’a pas été une décision unique, mais une attention portée à la satisfaction des membres, la construction d’une culture que d’autres pourraient hériter et améliorer, et la création d'une entreprise à la fois adorée de ses membres et incroyablement prospère pour les générations à venir », résume-t-il dans une lettre aux actionnaires publiée ce 16 avril. Il compte désormais se consacrer à la philanthropie.
Si la direction a tenu à préciser que ce départ était prévu de longue date et sans lien avec l’échec du rachat de Warner Bros., les marchés ont du mal à rester indifférents. La disparition d’un fondateur historique, même symbolique, est toujours perçue comme un signal de rupture. Et les investisseurs, eux, aiment la continuité.